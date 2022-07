El PSOE lamenta que el “doble xogo” del PP afecte al servicio de jardines

El PSOE local lamenta que los grupos de la oposición les haya obligado a retirar del orden del día la propuesta para ejecutar el nuevo contrato del servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes, arbolado urbano y espacios deportivos del municipio. Sostienen que el pliego que presentaron incluía numerosas mejoras respecto del actual, que, recuerdan, “foi contratado no ano 2013 polo PP e deixou fóra do seu ámbito lugares cuxos veciños aínda padecen a día de hoxe aquela decisión que os populares celebraron xustificándoa co aforro económico que implicaba”.



Sostiene además que el no haber aprobado el contrato supondrá que zonas de la ciudad como O Montón, Boial, Bertón, Cidade Xardín o los jardines del Torrente Ballester se queden “sen ningún mantemento”. Recuerdan que el pliego rechazado por personal del servicio y los grupos de la oposición “incrementaba nun 40% a superficie que será obxecto de mantemento respecto á que se propuña no prego de 2017 durante o goberno de Ferrol en Común”.



Además, añaden que se incluía una inversión en maquinaria nueva superior a los 800.000 euros y un “importante incremento no número de traballadores”.



Por su parte, la concejala de Obras y Servizos Ana Lamas, sostiene que en el pleno se ha “evidenciado unha vez máis o dobre xogo do PP, que por unha banda indica a súa vontade de facer todo o que sexa bo para a cidade, pero logo no pleno atopámonos coa realidade, que calquera cousa que propoña o goberno a tire para atrás”.



Asimismo, en el aspecto laboral Lamas recordó que el pliego se elaboró teniendo en cuenta el convenio estatal, que se incorporó antes incluso de su entrada en vigor, en previsión de su publicación en el BOE.



Por su parte, el portavoz municipal, Julián Reina, recordó que el contrato incluye mejoras tan importantes como catalogar los espacios más emblemáticos de la ciudad para dedicarles un primer nivel de atención por parte de los operarios del servicio.