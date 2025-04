El PSOE culpa a "las prisas" del estado en que quedó la carretera de Catabois

Las prisas por la apertura de la carretera de Catabois, tras la finalización de las obras de la calzada, antes del inicio de la Semana Santa y aun sin concluir el pintado de la misma, ha originado, a juicio del grupo municipal socialista, que la reparación efectuada haya durado escasos días en buen estado.



Así, el edil Julián Reina ha asegurado que “os compromisos autoimpostos de abrir a estrada antes de Semana Santa, ocasionan que o aglomerado durara exactamente catro días deixando un vial de tres kilómetros sen pasos de peóns”.



Apuntan desde esta formación que como consecuencia “xa se poden apreciar defectos que están deteriorando o recente asfaltado e se poden apreciar a simple vista e en varios puntos graves deterioros”.

Reina asegura que en el pasado, desde el grupo socialista se mostró la preocupación “polas consecuencias do retraso na execución de dito contrato” responsabilizando de esto “ás ausencias do alcalde”. Hablaba así de un retraso de dos años “pola decisión do actual executivo de refundir os proxectos que xa estaban rematados no momento da toma de posesión do actual alcalde, e por unha dilación para a licitación, formalización, e inicio da execución da actuación”.



Reina apunta que se están incumpliendo compromisos como la apertura de expedientes de penalidades que recaerían sobre las empresas que se retrasasen en la ejecución de las obras. Pone como ejemplo tramos de la calle de la Iglesia “sin esperar o tempo recomendado e que agora vemos como en determinados tramos tiveron que volver a intervir, e mesmo como está afundindo o encontro coa Rúa da Terra” –señala el edil socialista–, o la carretera de Catabois.