PSOE y BNG cargan contra el Concello de Ferrol por la gestión del centro de mayores de Río Xuvia

Los grupos municipales del PSOE y el BNG cargaron ayer contra el gobierno local por la situación que está atravesando el centro de mayores de la calle Río Xuvia, en el barrio del Ensanche.

Las instalaciones, que se clausuraron durante la pandemia y permanecieron cerradas tras renunciar Dignidad a la concesión años antes de que finalizara, fueron reabiertas de forma progresiva, haciéndose cargo de las mismas durante las tardes un conserje. No obstante, tras la finalización del contrato de este, el centro dejó de prestar servicio después del mediodía –una vez concluye el comedor sénior–, para disgusto de sus usuarios.



Así, gracias al convenio firmado con la AVV del barrio, las instalaciones retomaron esta semana su actividad habitual. No obstante, esta situación temporal no ha sido del agrado del resto de fuerzas políticas, que consideran que en nueve meses el grupo popular no ha sido capaz de aportar una solución firme.

“Resulta esperpéntico que o PP de Rey Varela, que durante o noso goberno utilizou o peche deste centro (...) para acusarnos de non atender ás persoas maiores, non é quen agora, en nove meses, xa non de mellorar a xestión do centro, senón de mantelo como o deixamos en maio de 2024”, censuró la edil Eva Martínez. En este sentido, la representante socialista criticó que, durante el anterior mandato, se había contratado con Andaravía un programa de actividades culturales y psicomotrices para los usuarios que no se realizará, además de censurar la dependencia de la AVV para mantener abierto el centro.



Por su parte, desde el BNG se lamentó “a falla de previsión” del Concello ante la finalización del contrato del conserje, solicitando una “solución duradeira” para esta coyuntura. De igual modo, los nacionalistas instaron al gobierno local a dar “seguridade xurídica” a la asociación mientras se hace cargo de las instalaciones de forma temporal. Finalmente, la formación afeó que no se mencionase esta situación en la comisión informativa.