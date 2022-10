El PSOE asegura que la inversión de los PGE en Ferrol supera en un 5% la del PP

La inversión contemplada para Ferrol en los Presupuestos Generales del Estado –PGE– supera en un 5% la de los últimos elaborados en el mandato de Mariano Rajoy; un 12% más si se tiene en cuenta la inversión para las nuevas fragatas F-110. Esta es, al menos, la consideración que hacen los socialistas locales en su valoración de unas cuentas que califican de las mejores para Galicia y para Ferrol, como así lo manifestaron ayer en una intervención pública el alcalde, Ángel Mato; el secretario xeral provincial del PSOE, Bernardo Fernández; y la diputada local en el Congreso, Natividad González Laso.



Esta última no dudó en calificar de “mentirosos” a los populares, recordando que seis de cada 10 euros están destinados a políticas sociales. Detalló así medidas sociales del Ejecutivo socialista como el ingreso mínimo vital o la revalorización de las pensiones.



Actuaciones en la ciudad

El alcalde de la ciudad naval, Ángel Mato, aludió a la incidencia en Ferrol de estos presupuestos, asegurando que sin incluir las fragatas multiplican por cinco el último presupuesto del PP y con ellas llega a ser 19 veces mayor que el de 2018.



Además de las políticas sociales que afectan a todos, Mato puso ejemplos inversores como la carga de trabajo que supondrán las F-110 “que permanecerá durante máis dunha década, garantindo non só o emprego de Ferrol senón de toda a comarca”. La adecuación de las instalaciones del astillero, con la modernización del taller de bloques, que supondrá también, aseguró, una importante carga de actividad y que se iniciará este año, y las inversiones en el Puerto –35 millones de euros– son otras cuestiones destacadas por el regidor. En este último caso, incidió en que se apuesta por la digitalización y por la seguridad del túnel ferroviario.



La “maior obra urbana do Ministerio de Fomento na cidade de Ferrol” es otra de los hitos inversores en la ciudad, en referencia a la actuación en la avenida de As Pías, unas obras, señaló Mato “para as que o Partido Popular non fixo nada”.



Aunque valoró las actuaciones en el corredor ferroviario entre Ferrol-Ribadeo, que supondrá la mejora elevada de la seguridad –24,3 millones– no negó echar en falta la mejora del ferrocarril entre las ciudades de Ferrol y A Coruña, para lo que ya anunció que se presentará una enmienda a los presupuestos, del mismo modo que para poder contar con un dique cubierto para mejorar las capacidades del astillero.



El centro tecnológico previsto en el Campus o la reducción de los peajes en la AP-9 fueron otras consideraciones positivas para la ciudad que destacó Mato.



Por su parte, el secretario xeral de los socialistas coruñeses, Bernardo Fernández, reseñó que estas cuentas “despregan ademais o maior paraugas social nun momento de crise”. Comparó también estos PGE con los populares, recordando que “ese orzamento do Goberno de Rajoy dedicaba 250 millóns a unha fragata cando este inviste 339; destinaba 500.000 euros á humanización das Pías, mentres que agora se invisten 5,4 millóns”.



Fernández criticó que con esos presupuestos de Rajoy, Rey Varela consideraba que eran unos “bos orzamentos” mientras que ahora ”cunhas contas que incrementan o investimento” los consideran negativos para Ferrol. Por eso acusa al dirigente popular local de “ter paixón polas súas siglas e non pola cidade de Ferrol”.