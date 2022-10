El PSOE acusa al PP en el Parlamento de perpretar una “gran estafa” en las Fragas

El portavoz de Medio Ambiente del PSOE en el Parlamento gallego, Pablo Arangüena, acusó al Partido Popular de llevar a cabo una “gran estafa ambiental” en las Fragas do Eume. Lo hizo durante el debate de una Proposición No de Ley para reclamarle a la Xunta la aprobación del Plan Reitor de Usos e Xestión do Parque, “que debera estar vixente dende 2003 pero que continúa inédito dende que aprobaron a declaración do parque natural hai 25 anos”, censuró el socialista.



Arangüena le exigió a los populares que “deixen de estafar á cidadanía en materia medioambiental” y recordó el gran incendio acontecido en 2012, “que rerivou na promesa incumplida dun plan do que nunca máis se soubo”.



Rememoró, también, los “reiterados” episodios de contaminación del río Eume, entre ellos el sucedido en 2021, o la práctica desecación durante décadas de un tramo de cuatro kilómetros “pola empresa Endesa, un atentado ecolóxico ante a pasividade da Xunta”, censuró.

Tráfico de visitantes



El portavoz socialista señaló durante su intervención, asimismo, que la carretera que bordea el Eume hasta el monasterio de Caaveiro “convértese cada fin de semana nun trasiego constante de coches, mesturados cos senderistas que percorren a estrada. Unha situación insólita nun país civilizado que podería resolverse se a Xunta aceptara o aparcadoiro disuasorio ofrecido hai anos polo Concello de Pontedeume”, alegó.



Así las cosas, Arangüena urgió al ejecutivo gallego a impulsar el Plan Reitor “coa máxima participación e nivel de consenso posible, especialmente cos propietarios e municipios afectados”.



Los socialistas reclaman que esta figura priorice la conservación y la mejora de los valores ecológicos del parque, así como la eliminación progresiva de las especies foráneas “que están a converter o que fora bosque autóctono nun novo eucaliptal”.