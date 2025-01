El PSOE acusa de “incapaz” al gobierno local por “non ser quen de tramitar as sancións”

El grupo municipal del PSOE califica de “incapaz” al gobierno municipal que lidera José Manuel Rey Varela por “non ser quen de xestionar de maneira eficiente e responsable os procedementos administrativos municipais”.



Los concejales socialistas explican que los “recentes erros na tramitación de expedientes sancionadores reflicten un goberno que non é capaz de cumprir coas súas propias obrigas e prazos legais”, una situación que, a su juicio, “deixa en evidencia a falta de organización e previsión na xestión pública local”.



El PSOE se pregunta, por lo tanto, “se este descontrol administrativo é consecuencia dunha falta de vontade política real ou simplemente unha falta de capacidade para garantir o correcto funcionamiento do Concello”. En ese sentido, el grupo socialista recuerda que “foi o propio executivo o que anunciou con grandes titulares a súa intención de sancionar de maneira exemplar”.



“Preocupante”



Este “descontrol”, tal como lo define el PSOE, que “parece imperar no Concello” es “máis preocupante tendo en conta que ten maioría absoluta e cun equipo de once asesores”, recursos que, según sostiene el principal partido de la oposición al PP, “deberían permitir que alguén orientase correctamente sobre o procedemento a seguir para evitar este tipo de erros. Isto créanos dúbidas”, añade, “sobre a efectividade do equipo de goberno e os seus asesores”.



Para el grupo que lidera Ángel Mato, esta situación generaría “unha preocupante sensación de desgoberno mentres a cidadanía agarda unha administración que actúe con responsabilidade, eficacia e transparencia”. El PSOE pedirá explicaciones sobre estos hechos en la próxima comisión, en la que pedirá acceder al citado expediente.