La programación cultural de Narón comienza con fuerza el nuevo año

El Padroado da Cultura de Narón diseñó un completo programa para los dos primeros meses del año en el Pazo da Cultura. Música, estrenos teatrales, comedias o dramas, entre otros, se sucederán desde el próximo 7 de enero hasta el 19 de febrero en las citadas instalaciones naronesas, tal y como avanzó días atrás la alcaldesa y presidenta del Padroado da Cultura, Marián Ferreiro. Las entradas para el público general podrán adquirirse a partir del próximo 29 de diciembre, si bien los abonados pueden ya reservar sus butacas, como se informa desde el ayuntamiento naronés.



Así, la programación de 2022 se abrirá con el concierto del reconocido violinista de origen libanés Ara Malikian, que tendrá lugar el día 7 de enero, a las 20.30 horas. Malikian regresa de nuevo al escenario del Pazo, donde presentará su último espectáculo, “Ara”, en el marco de la gira “Ara Malikian World Tour”, que inició tour mundial hace unas semanas en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York.



La siguiente cita del mes de enero será con el teatro, previsto para las jornadas del 14 y 15, con la representación de la obra “Moria”, de la compañía Unahoramenos Producciones. En total habrá cuatro funciones, dos el viernes, a las 20.00 y 21.30 horas, y las otras dos en la jornada del sábado, a la misma hora. Las actrices Marta Viera y Ruth Sánchez protagonizan esta pieza de teatro-documento que cuenta la historia de dos refugiadas y sus familias, a las que no les queda más remedio que huir de sus países. La pieza se creó a base de testigos reales filmadas en el campamento de “Moria”. Cada pase tendrá un máximo de 50 espectadores.



El sábado 15 el Pazo acogerá también una charla, “Islas Jaula”, de Unahoramentos Producciones y que dará comienzo a las 18.00 horas. La cita tratará sobre las personas refugiadas y durante la misma se podrá conocer el proceso de creación y montaje del espectáculo “Moria”, en pala ras de Mario Vega, director artístico de la referida productora.y del citado espectáculo; Nicolás Castellano, periodista y asesor de conflictos de “Moria”, y Anna Surinyach, directora de fotografía. Acceso libre hasta completar aforo.



El teatro regresa los días 21 y 22 de enero –20.30 y 20.00 horas, respectivamente– con la pieza dramática “Cigarreiras”, de Contraproduccións y Teatro Romea. Ledicia Sola, Ana Santos, Susana Dans y Merce Castro forman parte del elenco –íntegramente femenino– de la pieza, que se basa en “La Tribuna” de Emilia Pardo Bazán. El texto aborda precisamente la figura de Pardo Bazán y la de las cigarreiras que viven situaciones que dan pie a tratar temas de actualidad como la perspectiva de género o la memoria colectiva.



La programación de enero finalizará con el estreno de la obra “Último verano en Santa Cristina”, de Teatro del Noroeste, (viernes 28, 20.30 horas, y sábado 29, a las 20 h.). Luma Gómez, Miguel Pernas, Xavier Estévez, Manuela Varela y Maxo Barjas forman el elenco de esta pieza.



Ya en febrero la compañía Tertulia Producción iniciará la programación con la comedia “Festejen lana broma”, protagonizada por Joaquín Robles, que es también autor de la pieza, prevista para el día 4 a las 20.30 horas. Esa misma semana, el domingo 6 se representará una nueva comedia, “Tarzán”, a las 18.00 horas. Dirigida a público infantil y familiar, se centra en día de caza en la selva africana, que tendrá continuidad 25 años después en Londres.



Los días 11 y 12 de febrero hay nuevo estreno en el Pazo, con la pieza de teatro contemporáneo “Smoke on the water”, de Ibuprofeno Teatro. Finalmente, el día 19 de febrero se podrá ver en el Pazo la obra “Malvivir” (20.00 horas), protagonizada por Aitana Sánchez Gijón, Marta Poveda y Bruno Tambascio.