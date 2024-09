“A profetisa Ferrolisa”, nova actividade da Biblioteca central de Ferrol

A Biblioteca municipal da praza de España abriu este luns o período de inscrición para unha nova actividade que leva por título “A profetisa Ferrolisa”. Os nenos e nenas nados entre 2015 e 2017 poden apuntarse para poder participar nas sesións de “defensa dos libros” que terán lugar os xoves 19 e 26 deste mes de setembro e 3, 10, 17 e 24 de outubro, sempre ás 17.30 horas.



A dinámica, explica a dirección da biblioteca, consiste en que unha semana antes de cada anterior –é dicir, neste caso, este xoves, día 12–, Ferrolisa colgará na árbore indicada na entrada da biblioteca os títulos dos libros a recoller e que os nenos e nenas deberán defender na seguinte sesión.



O último día da iniciativa, o día 24, a Profetisa Maior, que é a encargada de eliminar os libros, visitará aos participantes para escoitar as súas “defensas” das obras e decidir se, finalmente, eses títulos deben ser suprimidos.



Prazos



As inscricións –todos os luns– na actividade deben realizarse en liña, na web da Biblioteca municipal, e serán independientes para cada sesión. Os cativos e cativas apuntados nesta primera sesión deben recoller este xoves o libro. Os interesados poden obter máis información na propia Biblioteca, no teléfono 981 944 182 ou no correo biblioteca@ferrol.es.