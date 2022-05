Los primeros inquilinos de las viviendas del Rexurbe ocuparán sus pisos en junio

Uno de los pilares de la Xunta en materia de Vivenda en la ciudad naval es la puesta en marcha del plan Rexurbe que supone la adquisición, rehabilitación y puesta a disposición de los ciudadanos de pisos en el barrio de Ferrol Vello.



Los primeros inquilinos llegarán el próximo mes de junio y ocuparán dos viviendas en el edificio rehabilitado de Argüelles, donde también se pondrá en alquiler un bajo comercial.



Así lo explicó ayer la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, que participó en las Conversas no Parador, que organiza el Club de Prensa ferrolano.



Aneiros indicó, además, que ya se han adquirido un total de 19 edificaciones y se encuentra en marcha una nueva oferta para más compras. La delegada de la Xunta achacó a retrasos en las tramitaciones –dependientes del Concello– las demoras que se han generado en el primer inmueble, cuando la obra ya está concluida desde hace un año. Uno retrasos que, en cuanto a la licencia, hacen que todavía no se haya iniciado la obra del albergue en la antigua Casa del Mar, una infraestructura que la Xunta quiere poner en marcha en Ferrol y para la que ya están adjudicadas las obras y firmado el contrato.



La paralización del Pepri o la aparición de la posible muralla de la ciudad en una de las obras del Rexurbe no suponen, como explicó Martina Aneiros, ningún problema adicional en cuanto al desarrollo de estas actuaciones, ya que en el primer caso indicó que se podrían permitir, incluso, la unión de parcelas con el cambio de la ley autonómica, hasta la aprobación del nuevo plan especial y, con respecto a los restos de la muralla, se mostró prudente al señalar la necesidad de esperar al “valor real” de los hallazgos que, de ser lo que se plantea, habría que conservar.



La delegada de la Xunta, que cumple cuatro meses en el cargo, destacó intervenciones enmarcadas en el pacto de Estado por Ferrol. La ampliación del CHUF –58 millones–, el aparcamiento del Naval o inversiones en infraestructuras viarias como los 132 millones para el vial Valdoviño-Cedeira o la primera fase de la carretera entre San Sadurniño y Ortigueira fueron actuaciones destacadas por Martina Aneiros en su intervención de ayer en el Parador.