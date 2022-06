Presentan el plan de estudios de la materia de Inteligencia Artificial liderado por el GII

El salón de actos “Concepción Arenal” del Campus Industrial de Ferrol acoge esta mañana, a partir de las 10.00 horas, la jornada de presentación de los resultados del proyecto europeo “AI+: Developing an Artificial Intelligence Curriculum adapted to European High School”, una iniciativa de innovación educativa dirigida a la elaboración de un plan de estudios para una materia de Inteligencia Artificial (IA) adaptada a estudiantes de Bachillerato y válida para toda Europa. A lo largo de los tres últimos años, el Grupo de Integrado de Ingeniería (GII) de la Universidade da Coruña en el Campus de Ferrol, lideró un programa desarrollado de forma conjunta con otros seis socios, todos ellos seleccionados en base a su experiencia previa en proyectos europeos Erasmus Plus y a su trayectoria en innovación educativa.



Se trata de seis centros de enseñanza secundaria y de bachillerato de cinco países europeos distintos: el 2IIS A-Ruiz (Italia), el Viesoji istaiga Panevezio Profesinio Rengimo Centras (Lituania), el CPI A Xunqueira (Fene, A Coruña, España), el Solski center Velenje (Eslovenia), el Joensuun yhteiskoulun lukio (Finlandia) y el IES David Buján (Cambre, A Coruña, España).



Fue el personal del GII el que, dada su amplia experiencia en el ámbito de la investigación y en la enseñanza de la IA aplicada, redactó las unidades didácticas que conforman este plan de estudios y también quien las testó con el profesorado y alumnado de los seis centros implicados en el proyecto, para finalizar la confección de un material educativo de gran valor.



Los participantes en el proyecto explicarán hoy el resultado del mismo al público asistente, mayoritariamente profesorado y alumnado de varios centros de la comarca. También se realizará una visita al Canal de Ensayos Hidrodinámicos del CIT de Esteiro y al Taller de Robótica de la Escuela Politécnica.