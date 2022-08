El pregón y la música ochentera marcan el inicio de las Fiestas 2022

La actriz coruñesa Lucía Veiga fue la encargada ayer de dar el pistoletazo de salida de las fiestas de Ferrol y lo hizo con un discurso optimista arengando a los presentes para que no dejaran pasar la ocasión de disfrutar de la fiesta. “Amemos e celebremos Ferrol hoxe, mañá e sempre. Esteamos á altura”, pidió al público congregado en Armas. Sobre ser pregonera de la ciudad aseguró que no resulta “doado estar á altura” y destacó que es un orgullo para ella poder hacerlo, sobre todo “porque Ferrol leva anos formando parte da miña vida dun xeito moi próximo”, dijo. La intérprete también aprovechó la ocasión para hacer gala de su vena escénica y recitó unos versos de mano de uno de sus populares personajes de televisión, Nenita, del programa de la TVG “Malicia noticias”, animando a los presentes a “troulear”, algo que hizo ella misma pues como confesó a este periódico, “é certo que nacín no 79 e medrei escoitando a música dos 80. Son das que revisita continuamente con morriña os grandes éxitos da década, como os do concerto de hoxe (por ayer), e vouno disfrutar, segurísimo”, aseguró.



También tomó la palabra el alcalde de la ciudad, Ángel Mato. “Por fin podemos vernos as caras, reunirnos con certa normalidade para celebrar un programa preparado coa maior ilusión, para que chegue a todos os públicos, tanto aos que vivimos nesta fermosísima cidade como ás persoas que nos visitan”, dijo. Asimismo, trasladó a los presentes el deseo de que “entre todos conseguiremos que Ferrol recupere a súa vitalidade”.



Tras la intervención de ambos, los más nostálgicos disfrutaron de uno de los conciertos clásicos de las fiestas, con música de los ochenta. En esta ocasión los artistas invitados fueron Alejo Stivel, Vicky Larraz, Carlos Segarra, Javier Gurruchaga, Nacho García Vega y Rafa Sánchez, que hicieron vibrar al público con temas como “Viaje con nosotros” o “Lobo hombre en París”, entre muchos otros. Los artistas también se dejaron ver y retratar por las calles por parte de sus fans.



Atracciones de feria



La Plaza de Armas de Ferrol vuelve a recibir a los más pequeños con las habituales atracciones de feria. Hinchables, camas elásticas, el torito vacilón, el escalextric y las gomas harán las delicias también de los más pequeños. Los tickets para poder disfrutar de las atracciones oscilan entre los 3 y los 3,50 euros. l