El PP pide explicaciones a Mato por una ayuda de 2,5 millones “perdida”

El portavoz del Partido Popular de Ferrol y candidato a la Alcaldía, José Manuel Rey Varela, lamentó ayer en rueda de prensa que la ciudad naval vaya a perder una nueva inyección económica “debido a la mala gestión del gobierno de Ángel Mato”, en referencia al Centro de Innovación y Desarrollo del Sector Naval y Renovables para el que se solicitaban 2,5 millones de euros de los fondos de transición justa que sí se concedieron, en cambio, para el castillo de San Felipe. Rey achaca la situación a que el gobierno local lo forma “un equipo sin experiencia en gestión, sin proyecto, que fue poco a poco cerrándose en sí mismo y dando la espalda a su propio gobierno, a los grupos, a los trabajadores y al tejido social y económico de la ciudad”.



“Se trata de la misma línea de ayudas de la que presumió el alcalde con el actual delegado del Gobierno hace unos días en el castillo de San Felipe”, precisó Rey Varela, quien considera que “Ferrol merecía esas ayudas”. Se refirió al impacto del cierre de Endesa en el puerto. ”Ha supuesto que haya perdido casi la mitad de nuestras mercancías y ahora vemos como recibe solamente 900.000 euros de estos fondos cuando ayuntamientos como Pineo, en Asturias, o León reciben más de cuatro millones”, afirmó Rey Varela.



Asegura que Ferrol recibe del Estado menos que concellos de la zona como el de As Somozas para cuestiones como el Proyecto Básico y de Ejecución Refundido del Castillo de San Felipe, que no cuenta a día de hoy con un proyecto aprobado por Patrimonio ni se ha arreglado el acceso. Asimismo, el portavoz del PP lamenta que desde el Ayuntamiento no se haya explicado el motivo por el cual se ha denegado esta partida, y exigen que se ofrezca una aclaración al respecto y se explique también en qué consistía el proyecto.



Según el Partido Popular, la solicitud en cuestión se presentó fuera de plazo. “El gobierno local se equivocó primero cuando presentó la solicitud con un proyecto incompleto, sin compromiso de financiación y con los costes desagregados incorrectos; y después se equivoca cuando rectifica, ya que presenta la firma electrónica en fecha posterior al fin del plazo de presentación de solicitudes”, aseveró Rey Varela.

Polo de Innovación

El Partido Popular recordó, asimismo, que la ex concejala Maite Deus “llevaba meses advirtiendo, a quien le quisiera escuchar, de que perderíamos fondos europeos”. Así pues, piden información al gobierno de Mato, pero también que expliquen el motivo por el cual el Ministerio de Transportes tiene bloqueados 111 millones de euros para que la Xunta pueda continuar los trabajos del Polo de Innovación en Ferrol, un compromiso del Pacto de Estado por la ciudad. “El Ministerio tenía que haber firmado el programa operativo del Fondo de Transición Justa en el 2022, y todavía no lo ha hecho”, manifestó Rey, quien lamentó que el “ansia electoral de anunciar lleve al gobierno local a cometer errores que pagamos todos los ferrolanos. Hemos visto cómo se abren obras sin planificación como Pardo Bajo, Iglesia, concello, avenida de As Pías... un ansia que se iguala al ansia por descalificar a la alternativa, algo que me decepciona”, dijo.

El gobierno local sostiene que se pedirán de nuevo

El gobierno local rechaza que los fondos para el Centro de Innovación y Desarrollo de Sector Naval y Renovables estén perdidos. “Ese proyecto, al igual que otros, concurrirá a nuevas convocatorias, tanto de estos fondos como de otras líneas de ayudas”, explican. Rechazan las acusaciones del PP sobree errores en la solicitud. “El Concello presenta un anteproyecto que puede tener encaje en la convocatoria y es el Ministerio quien debe resolver”. Después se pide documentación a mayores, ya con el proyecto en elaboración, y es por eso por lo que tiene fecha posterior. El gobierno local critica al PP por escandalizarse por la no concesión de una ayuda cuando con su voto en contra se tumbó el Plan de Movilidad y eso hizo que se perdiesen 1,7 millones de euros. “Estos fondos ya estaban concedidos, no eran una solicitud”. Sobre el Polo de Innovación, apuntan que son fondos concedidos y que la Xunta debe aclarar si la sede va a estar o no en Ferrol.

Noticias falsas en redes sociales

El portavoz del PP también lamentó ayer que, pese a que el alcalde Ángel Mato asegura que no está en campaña electoral, se haya orquestado una acción contra él en redes sociales publicando falsedades sobre su persona relacionadas con el corredor de mercancías o el convenio de Defensa, infraestructuras prioritarias todas ellas para la ciudad. “Dice que no está en campaña, pero paga en internet memes y fake news contra mí”, manifestó José Manuel Rey.