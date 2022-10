Los populares piden que la ciudad no se quede descolgada de la alta velocidad ni del Eje Atlántico

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, arropado por senadores, portavoces y alcaldes del PP en la zona para informó de la decisión de la formación de presentar una enmienda a los PGE sobre la línea ferroviaria Ferrol-Coruña. Así, piden que se defina el proyecto, se consigne una partida para empezar ya en 2023 y se aporte una programación plurianual.

Junto a Rey Varela estuvo también la secretaria xeral del partido, Paula Prado, quien aseguró que “desbotei a idea de vir a Ferrol en tren cando vin os horarios e conexións”. Prado calificó la conexión ferroviaria ferrolana como “do século XX”. Asimismo recordó que cuando mejor estuvo la ciudad de Ferrol fue durante los años que gobernó Rey Varela, a quien ve como regidor a partir del próximo 28 de mayo, momento en el que la urbe “recuperará o brillo que nunca debeu perder”, aseveró. También hizo alusión al hecho de que los socialistas recurran a fondos europeos cada vez que en los presupuestos que aprueban faltan partidas para cuestiones fundamentales como pueden ser las infraestructuras. “O tema dos orzamentos europeos é unha bomba de fume, unha muletilla habitual do PSOE, aos que pedimos que non enganen xa aos cidadáns, que saben ben que o nivel de execución destes fondos é o máis baixo de toda a comunidade europea. De pouco serve ter eses cartos se ao final quedan os proxectos parados”. Asimismo, aseguró que “dende Galicia temos moitos proxectos presentados, pese a xerar moitos postos de traballo, que están parados á espera dunha financiación europea que non chega”.

Por su parte, Rey Varela, pidió que no vuelva a ocurrir con el tren Ferrol-Coruña como pasó con la autopista, “que llegó veinte años tarde, provocando graves repercusiones a nivel social y laboral en la comarca”. Por eso, solicitó responsabilidad para con la ciudad por parte de los gobernantes del estado pero también de los de la Xunta, “que no creo que vaya a pasar como con los presupuestos de Sánchez, sobre todo si recordamos lo que ya se hizo el año pasado, cuando Alberto Núñez Feijóo firmó el Pacto de Estado para Ferrol”, dijo. Rey no descartó tampoco ir de la mano con los socialistas a la hora de presentar la enmienda, ya que, como aseguró “esto no se trata de colgarse medallas ni de elecciones, se trata de mirar por los ferrolanos, de modo que la urbe no se quede descolgada de la Alta Velocidad, ni del Eje Atlántico”.

Rey Varela recordó que lo último que se hizo por la línea que une Ferrol y Coruña fue en su mandato, en 2018, cuando la Xunta envió un estudio detallado al Estado para renovar esa conexión, y que por aquel entonces desde las filas socialistas se aseguraba que en estos cuatro años se mejorarían los tiempos propuestos por el PP, “sin avanzar absolutamente nada en este mandato”, precisó el líder del PP local.