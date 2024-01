Un pleno, con un único punto “ejecutivo”, el POS social para Ferrol

El segundo pleno municipal con el reglamento de organización en vigor volvió a generar ciertas situaciones de tensión, tanto por la obligación de ajustarse a un tiempo determinado en las intervenciones –fueron apercibidos el portavoz socialista, Ángel Mato, y, en varias ocasiones, el nacionalista, Iván Rivas– como por el trato de “ilustrísimo” con el que el representante del BNG se dirigió al regidor local, José Manuel Rey.

Más allá de las formas, el fondo del pleno se resumió en un único punto para aprobación: el POS+ Adicional, que permitirá la contratación de tres trabajadores sociales durante seis meses. Aunque este punto del orden del día se aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales, la oposición recriminó que se trata de “un parche” y no se emplean esos fondos de la Diputación para nuevos proyectos.



Aunque únicamente se trataba de dar cuenta, parte del debate previo a las mociones tuvo como epicentro el informe económico sobre el ejercicio 2022, en el mandato socialista.



La responsable de Facenda, Susana Sanjurjo, repasó datos como el número de reparos de intervención –casi 400, que se traducen en 32 millones–, el exceso de gastos extraordinarios en horas de trabajo, los servicios sin contrato o la no existencia de un plan anual de contratación.



Los grupos de la oposición llamaron la atención, en este sentido, a los meses que lleva en el gobierno el grupo popular, con mayoría absoluta y en los que no se ha cambiado nada “salvo un plan con 164 contratacións que se van licitar, non sabemos como, antes do 31 de decembro”, señaló el edil socialista Rafael Fernández Beceiro. El concejal ironizó en su intervención con una alusión al eslogan presentado esta misma semana en Fitur, señalando que, tal vez, “a cidadanía sinta morriña do goberno anterior”.



El pleno celebrado en la tarde de ayer aprobó, además, la designación de los nuevos miembros representantes de los grupos municipales en la Mesa Local de Comercio. El presidente será el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y los vocales serán un representante de cada partido: Javier Díaz (PP), Julián Reina (PSOE), María do Mar López (BNG) y Jorge Suárez (FeC).



En el capitulo de mociones, se abordaron los actos de inauguración del memorial a las víctimas del franquismo, denunciando el veto a la familia de Moncho Reboiras. El edil de Cultura, José Antonio Ponte Far, aclaró que se había solucionado esa cuestión y no existían vetos, achacando a “cuestiones protocolarias” las determinaciones tomadas.



La moción conjunta de los grupos socialistas, nacionalista y FeC sobre el estado de la sanidad pública fue rechazada con los votos del grupo mayoritario, el PP.