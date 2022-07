La plataforma Por un Transporte Digno para Ferrol y Comarca exige reunirse con la alcaldesa de A Coruña

La plataforma ciudadana “Por un Transporte Digno para Ferrol y Comarca” solicita a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, –o al responsable de la Concejalía de Transportes– una reunión para abordar las reivindicaciones del colectivo en relación al mal funcionamiento del servicio.



“Se han sumado a nuestras demandas varios Concellos (...) y creemos que el de A Coruña es también uno de los damnificados”, sostienen desde la plataforma, que busca la implicación del consistorio herculino para exigirle a la Xunta de Galicia una solución a las deficiencias constantes que presenta el servicio.



“Numerosas personas residentes en A Coruña y que trabajan, estudian...etc en Ferrol, Betanzos, Miño se han puesto en contacto con nuestra plataforma para unirse a nuestras protestas y quejas y contarnos sus testimonios”, explican desde el colectivo, desde donde apuntan a la necesidad, también, de modificar las conexiones ferroviarias. “Todos los concellos sacarían beneficio, sirviendo como impulso al crecimiento de nuestra provincia y al fomento del turismo, y mientras tanto, necesitamos se repongan, como mínimo, los servicios, horarios y frecuencias que se ejecutaban con la anterior concesionaria”, aseguran.



Reflexión

El secretario de la Agrupación Provincial Socialista da Coruña –y también alcalde de uno de los Concellos afectados, Pontedeume–, Bernardo Fernández, solicita que el ejecutivo gallego “reflexione sobre o que pasa desde hai dous anos co transporte metropolitano, que escoite as innumerables queixas dos usuarios e aplique medidas correctoras”. Así lo indicó en los últimos días en la concentración que se llevó a cabo, de forma simultánea, en numerosos municipios de la comarca.



“A xunta négase a recoñecer o problema pero esta non é unha cuestión política; os concellos o único que facemos é recoller e dar eco ás queixas dos usuarios, que ven como desde hai dous anos o servizo empeorou”, sostiene Fernández, que apunta a que el transporte metropolitano es un servicio “indispensable”.



“Coa adxudicación do contrato que entrou en vigor hai dous anos, chegaron os problemas coa supresión de liñas, cambios de horarios, ou días que directamente o autobús non chega; moitas deficiencias que a conselleira négase a admitir, polo que non aplica as medidas necesarias” explicó en su intervención en la concentración el secretario general de la Agrupación Provincial Socialista.