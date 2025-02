La plantilla de Navantia se pronunciará sobre el convenio de centro en una asamblea

MAS y CIG, la mayoría sindical en Navantia Ferrol, preguntarán a la plantilla del astillero si apoyan su propuesta de negociar un convenio de centro. Lo harán en una asamblea general, informan ambas centrales, tras debatirlo en encuentros parciales en la factoría.

Los sindicatos consideran que "cada vez temos máis razóns para pensar que a saída legal, estatutaria e inmediata é a negociación dun convenio de centro". Las reuniones de esta semana no han servido ni para despejar el horizonte de una estrategia común para retomar las conversaciones sobre el convenio colectivo, ni para acercar posturas con el resto de las organizaciones y centros. "As discrepancias", dicen, "non só seguen a ser as mesmas, senón que nalgúns casos se agudizan".

En esa línea, indican que sobre la posibilidad de "avanzar nunha proposta común que levar ante a empresa, atopámonos con quen insiste en modificar a nosa plataforma inicial", que es el marco en el que se debe mover la negociación. Además, "hai quen segue a manter", añaden, "que mentres non se solucione a situación particular do seu centro non vai asinar ningún convenio por moi bo que sexa", o quienes "pretenden negociar un novo plan industrial antes de seguir coa do novo convenio".

Para MAS y CIG, la situación es "tan calamitosa" que la próxima semana se dedicarán dos jornadas del comité intercentros "para falar da masa salarial e da posibilidade de levar este tema á Comisión Mixta Paritaria", algo que, recuerdan, "xa pasou por ela e tamén polos xulgados. Só quedaría o Tribunal Constitucional. Por que non o fan se serviría para sacarnos este tema de enriba e seguir adiante coa negociación do convenio?".

Por último, las dos organizaciones critican las pretensiones "dalgúns" de aprobar un reglamento del intercentros "que modifica o modo de toma de decisión e afonda nunha recentralización".