Un plan de estudios para acercar la Inteligencia Artificial a las aulas de forma amena y divertida

“O desenvolvemento dun plan de estudos para unha materia de Intelixencia Artificial e a súa futurible implantación en toda Europa permitirá reducir a fenda de xénero no eido da enxeñaría, a taxa de abandono escolar e facer máis accesibles uns contidos de vital importancia para a sociedade”.



Así se manifestaba ayer el profesor e investigador de la Universidade da Coruña Fran Bellas, miembro del Grupo Integrado de Ingenería (GII) del Campus de Ferrol encargado de liderar el proyecto europeo “AI+: Developing an Artificial Intelligence Curriculum adapted to European High School” para la elaboración de un plan de estudios para implantar la mencionada asignatura en toda Europa.



Bellas participó ayer en la sesión organizada en Esteiro para presentar los resultados del trabajo desarrollado a lo largo de los tres últimos años en colaboración con seis centros de enseñanza secundaria y de bachillerato de cinco países: el 2IIS A-Ruiz (Italia), el Viesoji istaiga Panevezio Profesinio Rengimo Centras (Lituania), el Solski center Velenje (Eslovenia), el Joensuun yhteiskoulun lukio (Finlandia), el IES David Buján (Cambre, A Coruña, España) y el CPI A Xunqueira (Fene).



Estos dos últimos tomaron parte ayer en el encuentro en el que el GII acercó los detalles del proyecto, a través del cual fueron diseñadas 16 unidades didácticas en las que los estudiantes implicados tenían que profundizar en el ámbito de las aplicaciones para “smartphones”, de la robótica autónoma y de la Inteligencia Artificial Colectiva.



El profesorado de los mencionados centros educativos impartió así el contenido de estos materiales creados como actividad extracurricular o integrada como parte de las materias de tecnología ya existentes. Sus comentarios y sugerencias permitieron así mejorar y adaptar unos documentos de trabajo que, tal y como se informó, son accesibles, de forma totalmente gratuita, a través de la página web del proyecto AI+ https://aiplus.udc.es/.



Los estudiantes del CPI A Xunqueira y del David Buján compartieron en el encuentro de ayer sus vivencias y experiencias con otros centros de la comarca de Ferrolterra, presentes en el acto. Para ellos, participar en el proyecto les permitió, destacaron, mejorar su capacidad de trabajo en equipo, sus conocimientos en informática, su nivel de inglés y también acercarse a la inteligencia artificial de una forma amena y divertida.



Por su parte, las profesoras del centro fenés, Blanca López y Montse Iglesias, pusieron en valor un proyecto que permitió a su alumnado, dijeron, explorar campos que la formación reglada no permite y manifestaron la necesidad de continuar poniendo en marcha iniciativas como esta que permitan fomentar y fortalecer la relación entre la Universidad y y los centros de educación secundaria.