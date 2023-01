Piden compromiso para que se dote de pabellón al IES Ferrol Vello

El portavoz municipal del BNG de Ferrol, Iván Rivas, presentó ayer arropado por el director del IES Ferrol Vello, Francisco González, así como del presidente del ANPA del centro, Xosé Paz y de María José Peniza, en representación de la AVV Ferrol Vello, la iniciativa que acaban de presentar para debatir en el pleno municipal, encaminada a que se inicien los trámites para dotar al IES Ferrol Vello de un pabellón en el que poder desarrollar Eduación Física.



Rivas subrayó que a través de esta moción se pretende buscar una solución a un problema que lleva años sin remedio en el barrio de Ferrol Vello. Asimismo, precisó que la idea es “cubrir unha necesidade básica que ten este centro e o propio barrio”. Así, indicó también que “se non fose posible facer esta infraestrutura no actual espazo físico do centro, é certo que existe un amplo consenso na alternativa que supón a construción dun polideportivo anexo que faría as funcións de ximnasio do centro e que daría servizo ao barrio e as necesidades de dinamización deportiva”.



Recordó Rivas que la alternativa que supondría utilizar el solar de la antigua fábrica de jabones para levantar el pabellón requiere que las administraciones inicien los trámites. Así, defendió que la iniciativa presentada para su debate en pleno va en esa línea, la de instar al gobierno de Ángel Mato a “iniciar o expediente para declarar de interese público eses terreos anexos e logo poñer a disosición ese espazo para que a Xunta de Galicia asine un convenio co Concello de Ferrol, cunha modificación do orzamento deste 2023 dotando dunha partida económica que permita a construción do polideportivo”, sentenció.



Mejor alternativa

Francisco González, el director del centro educativo, defendió ayer que la solución planteada por el BNG constituye la mejor alternativa para el IES pero también para el conjunto del barrio “que podería dispor fóra das horas lectivas dunha instalación deportiva da que hoxe carece”, dijo. El responsable del Ferrol Vello recordó nuevamente que a día de hoy la falta de un espacio para el desarrollo de las clases de Educación Física obliga al centro a “ter que desplazarse a FIMO e provoca unha importante reorganización de horarios que afecta non só as clases da materia senón ao conxunto de horas lectivas do centro”, aseveró.



Así, piden al gobierno municipal ferrolano que no se demore en la declaración de interés público de la nave de antigua fábrica de jabones. También solicitan a la Xunta que se modifiquen los presupuestos de 2023, se consigne una partida para la obra y que se firme un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento.