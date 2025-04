El personal del concesionario Yáñez, con delegación en Ferrol, irá a la huelga el 22 de abril

La federación de Industria del sindicato CIG convoca para el próximo martes 22 de abril una jornada de huelga en los tres concesionarios que Yáñez tiene en la provincia. Con esta medida, asegura la central, se quiere obtener “información concreta sobre o futuro da empresa, garantías no abono dos salarios e na continuidade dos postos de traballo”.



Yáñez es el concesionario oficial de Volkswagen en la provincia. El pasado 18 de diciembre, apunta la CIG, se presentó la declaración de preconcurso de acreedores y el personal está, sostiene, “nunha situación de incerteza absoluta”.



El sindicato denuncia que el anterior gerente está “desaparecido” y que este mismo mes el administrador del preconcurso informó de su intención de aplicar un ERE que podría afectar, dice, “ata o 50% do cadro de persoal”. Ayer mismo, la plantilla percibió, a pesar de que se advirtió de que no había liquidez suficiente para hacerlo, la mitad del salario de marzo, pero no saben nada del resto.