Dos perros matan en Ferrol a varias ovejas y gallinas de un particular

Vecinos del área de Catabois, en Ferrol, denunciaron ayer que dos perros de raza peligrosa se escaparon de la finca en la que viven y mataron a cuatro ovejas, varias gallinas y un conejo en el terreno de otro habitante de la zona. El suceso, según detallaron fuentes municipales –la Policía Local está elaborando un informe del mismo–, tuvo lugar sobre las cinco de la tarde del domingo en un cercado de la calle Toimil.



Al parecer, los canes, de raza pitbull –una vecina sostiene que uno de ellos podría ser mezcla con american standford–, saltaron la valla de la casa en la que viven y se colaron en una cercana, acabando con la vida de los mencionados animales. Seguidamente, sostiene esta misma persona, lograron entrar en el terreno aledaño, donde otro tiene caballos y cabritos pero, al estar vigilado por dos mastines, no pudieron dañar a las reses.



Precisamente fue en esta finca donde fueron sorprendidos por el propietario de la misma, que alertó a la Policía Local –que, a su vez, localizó a las dueñas de los perros–. No obstante, una de las vecinas que denunció esta situación señaló que no es la primera vez que sucede, sino que es una coyuntura que se sigue repitiendo y que, desde los diferentes cuerpos de seguridad, aseveran que no es de su competencia.

Sin denuncias



En este sentido, los canes mataron las ovejas de este hombre, al parecer de avanzada edad, hasta en tres ocasiones, además de a los gatos de otra habitante del área. No obstante, en ninguno de los casos se presentaron denuncias ante las autoridades, bien por temor a las repercusiones –el afectado rechazó la idea por miedo a ser multado por no tener saneados los bóvidos– o por evitar confrontaciones –los vecinos solo quieren que los perros no se puedan escapar de su finca–.



Asimismo, los afectados explican que la pareja de cánidos son madre e hijo y que es el segundo el que ataca a los otros animales, aunque la primera le sigue cuando se escapa. El perro, aseguran, ha estado encadenado durante mucho tiempo, lo que ha evitado que esté socializado y se ha vuelto agresivo. Sus dueñas, afirman los vecinos, mantienen una actitud poco colaborativa, justificando el comportamiento de sus mascotas mediante excusas –como afirmar que las anteriores muertes las provocaron zorros–, aseverando que a los humanos no les atacan o que, en cualquier caso, tienen un seguro para cubrir los daños.