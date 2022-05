Perlío se prepara para recibir a miles de personas para ver al Combo Dominicano

Parece que las fiestas de Os Santos de Perlío no van a dejar indiferente a nadie. Y es que el cartel destaca por traer a uno de los grupos que más cala entre los amantes de los ritmos latinos, la formación El Combo Dominicano. Se da la circunstancia que esta orquesta canaria afincada hace ya muchos años en Galicia ofrecerá en Perlío la única actuación en la zona este verano, ya que tiene su calendario cerrado y no hay previsión de que regrese, de ahí el interés por ver su show del próximo viernes en las fiestas parroquiales de Perlío.



La organización asegura que se espera la llegada masiva de público, y que las previsiones hechas por los técnicos sitúan la cifra en unas 25.000 personas. No parece una previsión muy exagerada habida cuenta que esta orquesta ya batió récords de asistencia hace unos días en Lalín. Tanto el Combo, como otras grandes formaciones musicales como Panorama, Olympus o París de Noia siguen siendo las orquestas que más público mueven y, tras los dos años sin casi funciones, la gente tiene ganas de verbena y cada actuación la presencian miles de almas con ganas de pasarlo bien al son de buena música.



El cartel de Os Santos no puede ser más apetecible y más si como aseguran desde la comisión de fiestas, la de Perlío va a ser la única actuación del Combo en la comarca y de las pocas de la provincia. Así, los festejos darán comienzo el 3 de junio con la verbena amenizada, además de por la citada orquesta canaria por la La Última Legión. El sábado prosiguen las celebraciones y ya desde primera hora se producirán los habituales disparos de bombas de palenque, tocatas y alboradas. Asimismo, la banda de gaitas Os Feneses recorrerá las diferentes calles de la parroquia. A las 13.00 horas dará comienzo la tradicional misa, que incluye procesión. La sesión vermú estará amenizada por el dúo Estrellas, que repetirá en la verbena nocturna, donde estarán acompañados por la orquesta Furia Joven. El domingo arrancará de nuevo con el disparo de fuegos y el recorrido de la banda Os Feneses. A las 13.00 horas nueva función religiosa y procesión y, sobre las 14.00 horas, dará comienzo la sesión vermú, que amenizarán el dúo Estrellas y el Trío Jake. Ya por la tarde, a partir de las 18.00 horas, tendrá lugar la “Festa do neno”, en la que los más pequeños de la casa podrán disfrutar de las atracciones de feria dispuestas para la ocasión a precios reducidos.





Voluntarios para la comisión





La comisión de fiestas ha trabajado muy duro para hilar un programa festivo de nivel. La agrupación de voluntarios está encabezada por un viejo conocido en la parroquia, el también presidente de la Asociación de Vecinos de Perlío, Jesús Ángel Ares “Lito”, quien sigue al frente de la misma desde el año 2013, cuando se retomó la celebración de las fiestas parroquiales de Perlío por iniciativa de un grupo de personas del que solo queda Lito. Este asegura que cuando la gente le dice que sin él no habría fiestas eso le anima a seguir adelante. “Mientras la gente se muestre así de agradecida con nuestro trabajo y tenga ganas de fiesta como hasta ahora yo pienso seguir involucrado en esto”, asegura. La organización ha sumado una incorporación este año y parece que en breve llegará otra mujer, pero aseguran que es “bienvenido todo el que tenga ganas de colaborar, los recibiremos con los brazos abiertos”, precisa Lito Ares.



Desde al comisión se asegura que ya tiene casi cerrado el cartel de las fiestas de agosto, para los días 13 y 14, pero por ahora no quieren desvelar el nombre de las orquestas que quieren contratar.





Plan de seguridad





Las fiestas del Alto fueron multitudinarias y todo apunta a que las de Perlío también lo serán, sobre todo el primer día. Este hecho ha generado no pocos contratiempos al Concello. Y es que recibir a 25.000 personas no es sencillo y para ello se ha organizado todo en colaboración estrecha con el Ayuntamiento, de cara a elaborar un plan de seguridad, que implica el cierre de algunas calles de acceso al recinto de la fiesta desde el viernes a las seis de la tarde. Las atracciones de feria, que normalmente comparten espacio con el palco en el campo de la fiesta se desplazarán en esta ocasión a la explanada anexa al Círculo de Perlío, para ampliar así la zona de baile. No obstante, pese a tomar varias medidas, como la de habilitar una nueva zona de estacionamiento tras la Plaza Verde (en la foto superior), la organización solicita colaboración ciudadana y que se tenga en cuenta que va a resultar complicado estacionar el vehículo y recomiendan encarecidamente compartir transporte o emplear los servicios públicos de movilidad para no tener problemas de estacionamiento, habituales en la zona. De hecho, el Concello ha habilitado tres solares que permitirán descongestionar los problemas para aparcar vehículos.