El Pazo da Cultura reanuda la programación con música y teatro

Tras el parón de Semana Santa se reanuda la programación del Padroado da Cultura de Narón con el concierto de Brothers in Band, banda tributo a Dire Straits que viene de arrasar en Países Bajos, y con el "Titiricircus" de Tanxariña en la tarde del domingo.

"The Very Best of Dire Straits" es el título del espectáculo con el que el grupo que interpreta el repertorio de los de Mark Knopfler visita el Pazo da Cultura el sábado a las 20.30 horas. Todavía quedan entradas disponibles, a un precio de 32 euros, tanto en el patio de butacas como en los dos anfiteatros.

El domingo, a las 18.00 horas, Tanxariña presenta "Titiricircus", un espectáculo dirigido y protagonizado por Eduardo Rodríguez "Tatán" y Miguel Borines en el que dos viejos trabajadores del gran circo clásico recrean las tardes de gloria en formato reducido con títeres para un público familiar. Las entradas cuestan 9,50 euros, pero bajan a 6,65 para los abonados, desempleados y personas con carné xove o de estudiante (hasta 25 años) y a 5,50 euros para menores de 14.