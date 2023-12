Paulo Carlos López: “Sumar vai ser quen permita que haxa cambio político na Xunta”

Sumar Galicia se presentó ayer en el Centro Cívico de Canido en un “acto de escoita”, un foro en el que recoger las demandas sociales de distintos sectores. Allí hablaron Gustavo Chacartegui, patrón mayor de la Cofradía de Ferol; Teresa Vázquez, portavoz de la Plataforma en defensa del transporte público de Ferrolterra; Víctor Ledo, secretario de Industria de CCOO Galicia; abogados y procuradores del turno de oficio; María Fernández, arquitecta y ex concejala de Urbanismo; Manolo Castro, psiquiatra miembro de la junta de personal del CHUF; Lorena Dapena, portavoz de la Federación de Asociacións de Nais e Pais de Colexios Públicos; y Ton Blanco, portavoz de la Comisión pro memorial de víctimas del franquismo de Ferrolterra.



A la escucha estaban Jorge Suárez (de Ferrol en Común), las diputadas Marta Lois y Verónica Martínez, y el portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López.



Entre el público, la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el ex alcalde, José Manuel Blanco. Sumar sigue incorporando gente de otras formaciones a su proyecto y su presencia resulta significativa. “Nós somos un espazo plural onde participan persoas a título individual que comparten os valores do progresismo, do ecoloxismo, do feminismo e da xustiza social e todas aquelas que se sintan interpeladas por estes valores van ter espazo en Sumar Galicia”, respondió López preguntado al respecto.



Sobre Ferrol, insistió en la importancia de lo que denominó “unha política industrial redistributiva”, recalcando que desde el año 2009 se destruyeron 40.000 empleos en Galicia, principalmente en Vigo y Ferrolterra. “Ten que haber unha política de reindustrialización que vaia máis aló do incentivo económico. Ten que haber tamén incentivos políticos e formativos e políticas sociais que permitan establecer as condicións obxectivas para un bo traballo, digno e de calidade”.



Asegura el portavoz de Sumar Galicia que están preparados para las elecciones autonómicas, cualquiera que sea el momento en que se convoquen, aunque no hayan elegido todavía candidato o candidata. “Isto vai ser un proceso natural e imos chegar cos deberes feitos. Constátase en todos os actos de escoita que imos estar en disposición de construír unha alternativa que vai ser a que permita que haxa cambio político na Xunta. Se Sumar Galicia está, hai cambio”.



La diputada y portavoz de Sumar en el Parlamento, Marta Lois, recordó la presentación de la promotora de este sábado en A Coruña, con Yolanda Díaz. “Arrancamos con moita ilusión e moita forza e con moita xente disposta a cambiar o futuro de Galicia, para remar a favor”.