Pau Rausell | “La planificación cultural es un elemento central para el desarrollo urbano”

El Concello de Ferrol celebra hoy, a partir de las 18.30 horas en el Torrente Ballester, un encuentro abierto a la ciudadanía para informar sobre el Plan Estratéxico da Cultura que prepara el gobierno local. La presentación de esta tarde supondrá, de hecho, el punto de partida para la elaboración de una herramienta que permitirá definir de manera “ordenada y racional” las acciones culturales en la ciudad durante los próximos años.



La cita de esta tarde contará con la participación de Pau Rausell (Gandía, 1966), profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y director del área de Investigación en Economía de la Cultura y Turismo (Econcult). Impartirá la conferencia titulada “Cultura y creatividad en la planificación urbana. Algunos aprendizajes recientes”, en la que lanzará un mensaje claro: “que la planificación cultural es casi un elemento central en la planificación urbana”, dice.



Esta es una de las evidencias claras de los numerosos estudios de investigación llevados a cabo en los últimos años, basados en las nuevas dimensiones en la relación entre la ciudad y la cultura, que demuestran que esta última “es un elemento estratégico, pasando así de ser un proceso un poco cosmético a un elemento estratégico para el desarollo urbano”, explica.





Herramienta





En este contexto, la planificación cultural se erige en una herramienta esencial. “Hasta ahora, como no le dábamos tanta importancia, se llevaba a cabo una estrategia un poco improvisada, ocurrencial, muchas veces muy dependiente de las propias fobias y filias de los representantes de las instituciones. Tenemos que tener constancia de la relevancia de la planificación cultural y otorgarle por tanto la seriedad, el rigor, el conocimiento, el análisis y el estudio que se merece, porque realmente es estratégico”, destaca Rausell.



En cuanto a los consejos y recomendaciones que el experto aporta para una efectiva planificación cultural, comenta varios aspectos, como tener un conocimiento detallado del ecosistema cultural y, en el ámbito local, disponer de un presupuesto para cultura entre el 5 y 10% del total. “No se puede tener verdadera capacidad de transformación si el presupuesto no está por encima del 5% del total”. Diálogo, cooperación, intercambio de ideas y flexibilidad son otros de los elementos clave a la hora de afrontar el proceso.



Rausell compartirá con el público asistente algunas de las conclusiones de los múltiples estudios y procesos de planificación cultural en los que ha participado a lo largo de su trayectoria profesional, en los que, como él dice, “queda clarísimo que aquellas ciudades que tienen mayor dimensión y actividad de los sectores culturales y creativos, y aquí hablamos ya de economía, tiene la capacidad para multiplicar la productividad de la ciudad, generan actividades de mayor valor añadido no solamente en el ámbito cultural sino en el resto del sistema productivo urbano”, explica.



Junto a Rausell, que ha participado en procesos y estudios de planificación cultural en territorios como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Madrid y en varias ciudades españolas y que lidera proyectos competitivos estatales y europeos de las convocatorias Interreg o Horizon 2020, tomarán parte en el acto de esta tarde el concejal de Cultura, Antonio Golpe; el técnico de Cultura del Concello, Marcos Lorenzo; y el técnico de Trivium ECT, Leonardo González, firma encargada de la realización del proyecto.



Lorenzo calificaba estos días, a través de sus redes sociales, la realización de este plan “como un importante desafío” para demostrar que “a cultura pode ser xestionada con respecto, rigor e participación social, con ferramentas racionais como diagnoses e plans, en vez de facelo a base de ocorrencias e clientelismo, como por desgraza tanto adoita suceder”, manifestó.