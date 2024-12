Papá Noel sae pola zona urbana de Ferrol despois do Apalpador

Os nenos e nenas do barrio de Caranza serán hoxe os primeiros da zona urbana de Ferrol en ver a Papá Noel realizando o seu tradicional percorrido, despois do que realizou O Apalpador onte pola Magdalena. Neste caso, a ruta abarcará boa parte da xornada, facendo un descanso para comer e continuando pola tarde dende Catabois até a praza de Armas.



Aínda que moitos pequenos xa puideron coñecer en persoa a estes famosos personaxes do Nadal, foi onte cando o Pandigueiro pisou por primeira vez terras ferrolás este ano. Este mesmo martes a partir das 12.00 horas, Papá Noel collerá a remuda saíndo co seu séquito do centro cívico de Caranza.



Despois, a comitiva comezará percorrendo a rúa Juan de Austria en dirección á avenida de Castelao, para atravesar a maior parte do barrio até chegar a Telleiras, onde realizará unha parada para coller folgos.

Despois de comer e descansar, ás 18.00 horas está previsto que Papá Noel continúe a súa travesía, neste caso dende Catabois.



A estación de servizo de Repsol será o punto de partida concreto dende o que sairán para comezar oficialmente o percorrido de novo na estrada de Catabois. Dende esta vía continuarase pola praza de Canido, a avenida do Rey, a praza de España, a rúa Real, Rubalcava e finalizará en Armas, onde o protagonista recibirá aos nenos e nenas interesados. Toda a programación do Nadal, así como os percorridos completos, pódense consultar na web ferrol.bw.boldest.io/es/navidad.