Outubro vén cargado de Xornadas Intensivas de Creación Teatral

A Red de Festivales Internacionales de Títeres de Otoño –Ritto–, na que se enmarcan o Festival de Entes Animados, que tivo lugar o mes pasado en Narón, e o Festea, que se celebra en Ferrol até o 1 de decembro, propón un programa complementario ás funcións. Trátase das Xornadas Intensivas de Creación Teatral, que se inauguraron onte coa apertura da exposición “Marionetas tradicionais” no Ateneo.



A mostra, que permanecerá dispoñible na sala de exposicións do centro cultural até o 1 de novembro, forma parte da colección de Viravolta, que naceu como compañía en 1982. “Hay muchas cosas que, aparte de los espectáculos, el público de Festea puede disfrutar, participar, informarse, formarse y abrir nuevos horizontes”, avanzou Plamen Dipchikov, que está á fronte da asociación Titerario, encargada da dirección artística do festival de obxectos.



O vindeiro venres 25, ás 18.00 horas no Torrente, o concelleiro de Cultura José A. Ponte Far ofrecerá a conferencia “A mitoloxía na obra literaria de Gonzalo Torrente Ballester”, na que tratará as claves de inspiración da adaptación escénica no teatro de títeres, obxectos, figuras e visual.



Ao día seguinte, o sábado 26 ás 12.00, un dos fundadores de Viravolta, Anxo García, guiará unha visita á mostra do Ateneo e realizará unha “demostración de cómo se trabaja con estos títeres, añadiendo música tradicional, tal como se ha hecho desde hace muchos años por las ferias”, sinalou o director artístico.



Pola tarde, ás 16.00 horas no salón de actos do Torrente, proxectarase o documental “Morreu o demo, acabou-se a peseta”, que segundo Dipchikov está “dedicado a las raíces del teatro de títeres gallego”. A peza foi dirixida por Pedro Solla en 2012 e despois do visionado, realizarase un coloquio coa participación da actriz Comba Campoy.



Nas redes sociais de Festea e de Ritto, que tamén dispón dunha páxina web, os interesados poderán localizar a folla de inscrición necesaria para participar nalgunas destas propostas, así como o programa completo. Entre estas, haberá clases maxistrais dirixidas tanto a estudantes, como afeccionados ou profesionais do sector e “sobre todo, para gente que se dedica a dirigir teatro”, continuou.



“El 99% de los casos, las propias compañías dirigen y llevan la puesta en escena del espectáculo”, por lo que “tienen la necesidad de conocer cada vez más y nuevos métodos de conseguir la construcción del mensaje conceptual”, xustificou Dipchikov sobre estas citas, “un poco más cerca de la teoría teatral”. Para estos eventos complementarios “vamos a invitar a directores de festivales internacionales”, detallou o responsable da asociación Titerario, especificando algúns puntos de orixe coma Nova York, Cuba ou México.



As leccións resolverán “cómo podemos aprovechar las obras de otras artes para convertirlo en un espectáculo de títeres” poñendo exemplos como a música, a literatura ou a pintura, en cuxa composición podemos “descubrir dónde están los elementos de relato, cómo transcurre el tiempo congelado dentro de un cuadro para desarrollar la historia”, manifestou Dipchikov.