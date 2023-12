La oposición de Neda reclama al Concello ayudas para los vecinos afectados por la riada

Los vecinos de Neda afectados por la riada causada por la rotura de un muro de contención y posterior desbordamiento del río Basteiro, una treintena de familias, están formando una plataforma para demandar de forma conjunta soluciones a su situación y medidas estructurales de cara a evitar que vuelva a darse una coyuntura similar.



Mientras, en paralelo, los grupos de la oposición en el Concello aparcaron hoy sus diferencias de cara a pedir al gobierno local actuaciones concretas y ayudas inmediatas para los perjudicados. En una rueda de prensa conjunta, celebrada en la Casa da Cultura nedense, los portavoces de Moveneda, BNG y PP detallaron sus cuatro propuestas para paliar y en un futuro, evitar las riadas y sus consecuencias.



“Os grupos da oposición deste Concello lamentamos que, despois de vinte días destes sucesos, todavía non se adoptaron medidas urxentes e que as familias se sigan sentindo desamparadas e que non atoparan auxilio sobretodo na institución máis próxima a eles”, señaló Carlos Caaveiro, de Moveneda. Así, Caaveiro afeó que, tras años de inundaciones –no tan graves–, el gobierno local no cuente con un plan de contingencia con “medidas técnicas” para evitar estas situaciones.



Por su parte, la portavoz municipal del BNG, Cristina Bouza, detalló las cuatro propuestas de la oposición, comenzando por la creación de una Xunta de Voceiros, para que todos los grupos puedan aportar sus ideas y opiniones para solventar esta problemática. Tras esto solicitan la realización de un estudio técnico para diagnosticar la situación de los ríos Belelle y Basteiro; la colaboración del gobierno local a la hora de solicitar ayudas; y una mayor implicación del Consistorio con las víctimas de la riada