El Oenach Atlántico y la fiesta de exaltación de la almeja marcan la agenda de Narón

La agenda cultural y de ocio del Concello de Narón llega marcada este fin de semana por la celebración, hoy, de la vigésimo segunda edición del Oenach Atlántico en Sedes y la Festa de exaltación da ameixa que mañana se celebrará en San Mateo.



En lo que respecta al programa previsto para hoy, que un año más permitirá al público acercarse al estilo de vida y costumbres de las aldeas “castrexas”, la actividad dará comienzo ya a las once de la mañana con demostraciones a cargo de diferentes artesanos.También habrá una zona destinada a juegos populares y a las 13.00 horas dará comienzo el concierto del gaiteiro Xosé Manuel Budiño, que ofrecerá un adelanto de los temas de su nuevo disco. Durante la jornada, los vecinos y vecinas de Sedes cocinarán para los visitantes recetas tradicionales, como las “bolas da sartén, bolos preñados e carne ao caldeiro”. Por la tarde, desde las 16.00 y hasta las 19.00 horas, continuará recreándose “na campa do Trece” la vida en los castros con los artesanos y también seguirán los juegos populares. A las 17.00 horas comenzará la actuación de Rilo e Penadique, que representarán la obra “Asdomare”, un espectáculo para público familiar que crearon en la etapa del confinamiento y que habla de las mujeres del mar. La programación concluirá tras la representación prevista para las 22.30 horas en el Castro de Eiravedra, donde tendrá lugar la tradicional “Noite no castro” con la representación de la obra “O paxaro de Eiravedra”, dirigida por Laura Aneiros y a cargo de la Grande Compañía de Teatro Comunitario de Sedes.



Domingo



En cuanto a la cita gastronómica de mañana, organizada por el Concello de Narón en colaboración con la Asociación Veciñal de San Mateo, dará comienzo a partir de las 11.30 horas en la pista polideportiva de la mencionada parroquia. Se cocinarán unos 200 kilos de almeja babosa, que se podrá degustar a partir de las 13.00 horas. Los tickets podrán adquirirse el mismo día a un precio de 12 euros para el menú a base de almejas o de 6 para degustar paella. Se podrán optar también por las dos opciones a un precio de 17 euros.



En la antigua unitaria de San Mateo se podrá ver una muestra de trabajos realizados durante el curso por los vecinos. Habrá también exposiciones de artesanos, música e hinchables para niños.



Esta iniciativa gastronómica se enmarca en el proyecto municipal “Narón mar aberto” subvencionado a través del Grupo de Acción Local del sector pesquero Golfo Ártabro Norte.