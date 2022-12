El número de pacientes ingresados con coronavirus sube hasta la treintena

El coronavirus sigue presente en el Área Sanitaria, incorporado a la lista de enfermedades que hacen estragos durante el invierno, con un incremento en el número de pacientes ingresados en los últimos días. Los datos que continúa facilitando diariamente el Sergas indicaban ayer que 30 personas con una prueba positiva en SARS-CoV-2 permanecían en los hospitales ferrolanos (29 en el Arquitecto Marcide y uno en el Juan Cardona). La Unidad de Cuidados Intensivos continuaba vacía.



En cuanto a los fallecimientos, se mantienen en 332 desde el inicio de la pandemia, con los dos últimos producidos el pasado 15 de diciembre. Después de la pausa durante el verano, se han registrado en la zona un total de once muertes.

El triple de hospitalizados



La cifra de una treintena de ingresados retrotrae la situación a la de finales de julio. Desde el 29 de ese mes, cuando había 34 pacientes en el hospital, no se llegaba a estos números. Si bien no son comparables a los de los momentos más difíciles de la pandemia, cuando se rozaron los 200, sí indican que probablemente esté habiendo una mayor circulación del virus y más contagios, aunque la comunicación de los casos ya no sea rigurosa y la mayoría no queden registrados por las autoridades sanitarias. Los datos del miércoles 21 de diciembre, una semana atrás, indicaban que había once pacientes ingresados, por lo que casi se han triplicado en siete días.



Los casos activos registran pocos cambios y ayer el Sergas indicaba que había 169 en el Área Sanitaria, nueve más que el día anterior pero menos que al final de la semana.



Los municipios de Mañón, As Somozas, A Capela, Moeche y Monfero no contabilizan positivos desde hace más de siete días. En el caso de los dos últimos concellos, este período se extiende a un mínimo de dos semanas sin que se hayan dado diagnósticos de coronavirus.