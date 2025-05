Nuevo corte de tráfico en As Pías por los trabajos de la tercera fase de humanización

El Ministerio de Transportes cerrará al tráfico, a partir del próximo martes, día 27, uno de los accesos de Caranza a la avenida de As Pías por las obras de humanización de la misma.



Por medio de un comunicado, la cartera que dirige Óscar Puente detalló que, entre las 10.00 horas de la mencionada fecha y, previsiblemente, el 18 de junio, se clausurará al tráfico rodado la salida a la FE-14 de Juan de Austria en dirección Fene. La medida, apunta el documento, se debe a que esta incorporación formará parte de una futura zona verde, por lo que, para garantizar la seguridad de los trabajadores, se establecerá un itinerario alternativo mientras duren las obras.



En cuanto a las labores concretas, Transportes explica que se finalizará el entronque del bordillo y la acera con el renovado “cuerpo” de As Pías. Posteriormente, añade, se procederá a aplicar una capa de aglomerado, además de finalizar el relleno del firme en la conexión actual con la FE-14. Respecto al desvío alternativo, que estará debidamente señalizado, desde el Ministerio se propone emplear la calle Lepanto hasta Padre Feijóo y de ahí a Pardo Bazán y las avenidas de Castelao y Do Mar, usando así la incorporación a As Pías junto al parque de O Montón.



Por otra parte, desde el Gobierno no se ha establecido una fecha oficial para la finalización y reapertura del último tramo del vial, aunque se espera que ésta se produzca antes del inicio de la temporada estival.