La nueva Oficina Virtual Tributaria ya permite realizar pagos a los clientes de cualquier banco

El área de Facenda, Patrimonio, Recursos Humanos y Estatística ha introducido una serie de cambios en la sede electrónica, principalmente en la Oficina Virtual Tributaria (OVT), para permitir al usuario realizar los pagos con la tarjeta de crédito o débito de cualquier entidad bancaria. La concejala, Susana Sanjurjo, asegura que esta decisión responde a la idea del gobierno local de “ser un Concello del siglo XXI, que facilite los trámites a través de la sede electrónica y evite desplazamientos innecesarios y molestias a los vecinos”.

Por otro lado, apunta, “era bastante habitual recibir quejas por parte de los vecinos en las que nos manifestaban su frustración y enfado por no poder pagar un tributo por esta vía y tener que desplazarse hasta el Concello para un trámite sencillo, pidiendo permiso en el trabajo, haciendo colas, etc. Cambiar esto era una urgencia para nosotros”.



Así, con la idea de hacerla “lo más interactiva, sencilla y rápida posible”, apunta la edila, se abordó con la empresa de software del departamento de Recadación que gestiona la plataforma informática para, en primer lugar, eliminar unos enlaces “obsoletos” que, además, “no funcionaban”. “Cuando entrabas en la OVT aparecía una foto de Bankia y otra del Santander.

El primero ya no existe (lo compró en 2021 Caixabank) y hacía tiempo que no tenía oficina en la ciudad, y con el Santander desde el año 2019/2020 el Concello no tenía convenio de colaboración”. Esta situación generaba, explica la concejala, “malestar en los usuarios porque, en primer lugar, se encontraban con una cosa que no existía y con otra que no les dejaba operar”.



Imagen y funciones



“No se trata solo de dar la imagen de un Concello de este siglo, no es una cuestión estética, sino de operatividad: antes no dejaba pagar. Eso era lo más grave”, señala Sanjurjo, que considera que “para tener una administración ágil y moderna no basta únicamente con esto, por eso estamos acompañando este ajuste en la sede electrónica con otras medidas”.



Se refiere la concejala de Facenda a una reorganización física que ya ha comenzado, recuerda, “como es la concentración de lo que, por llamarlo así, son los servicios de atención ciudadana. Estamos redirigiendo el departamento de Estadística (censos, padrones, etc) a Rexistro para concentrarlo todo en el mismo espacio físico y evitar que los vecinos y las vecinas estén dando vueltas de un lado a otro”.