El nudo de evacuación de As Pontes volverá al debate parlamentario

El grupo parlamentario del BNG volverá a llevar a la cámara gallega la exigencia al Gobierno central de que inicie el concurso de Transición Justa para los 1.400 megavatios de capacidad que tiene el nudo de evacuación de As Pontes tras el cese de actividad de la central térmica. Así lo adelantó ayer la formación en una rueda de prensa celebrada en Ferrol y en la que participaron el diputado comarcal Ramón “Mon” Fernández y el alcalde de San Sadurniño, Secundino García.

Durante su comparecencia, los nacionalistas acusaron al Ejecutivo de incumplir los compromisos adquiridos con los concellos afectados, adelantando que, junto con la moción parlamentaria, también se presentarían otras similares a nivel municipal. De este modo, Fernández volvió a criticar que, al contrario de lo ocurrido en otros territorios en situación similar, As Pontes y Meirama siguen constando para el operador nacional, Red Eléctrica, como que no tienen capacidad de evacuación y que, por ello, no se ha iniciado el mencionado concurso.

Así, desde el BNG se critica la falta de explicaciones sobre esta coyuntura, insistiendo en la importancia de realizar este trámite para garantizar el empleo y la estabilidad económica.

Centro logístico

Por otro lado, la Xunta anunció ayer la firma de un convenio con el Concello de As Pontes para el desarrollo de un centro logístico.

Por medio de un comunicado, la Consellería de Economía e Industria detalló que la administración autonómica destinará 250.000 euros a la intervención, sufragando un 25% de la inversión total. La empresa se localizará en una parcela de 9.000 metros cuadrados en el polígono de Penapurreira y contará con dos naves –una de uso logístico y otra para mercancía a granel–, así como una zona de oficinas.