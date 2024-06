Las notas ABAU más altas de la comarca están en Narón y Ferrol

Los mejores resultados de la ABAU en la zona, cuyas pruebas tuvieron lugar a principios de mes en el Campus Industrial de Ferrol, fueron obtenidos por alumnos de los IES As Telleiras, en el concello de Narón, y Sofía Casanova, en el de Ferrol. En concreto, las dos personas que sobresalen en las listas, de la generación de 2006, se llaman Nora Luaces Mesías, que representa la mejor nota de toda la comarca, y Antonio Rivero Mosquera, que sigue a la anterior alumna, constituyendo además el mayor resultado del municipio ferrolano.

Aún así, se trata de resultados que están realmente reñidos, ya que apenas los separan unas centésimas. En los dos ejemplos, los exámenes tanto de la parte Obligatoria como de la Voluntaria, que antes se conocían como General y Específica, superan los nueve puntos y medio sobre 10. Los dos estudiantes tienen en común haber escogido la modalidad de Ciencias en su Bachillerato.

No obstante, sus próximos objetivos académicos distan el uno del otro, aunque compartan el deseo de matricularse en un doble grado universitario. Las valoraciones finales que les facilitarán el acceso a este nivel educativo superior, que se calculan sobre 14, superan en ambos casos los 13 puntos en total. Se trata de unos resultados que son más que suficientes en el caso de Nora Luaces Mesías, que tiene la intención de matricularse en Filología Inglesa e Hispánica por la Universidade da Coruña.

A pesar de querer dedicarse al campo de las letras, esta alumna escogió las ciencias en el IES As Telleiras porque le interesaban los dos mundos y quiso evitar restringir sus opciones. “Si vas por letras no das nada de ciencias”, explica Nora Luaces, que con su elección no se negó recibir las clases obligatorias de Lengua, Lingua e Inglés.

Por otra parte, Antonio Rivero comunica su deseo de continuar con la formación en ciencias que empezó en el IES Sofía Casanova, en este caso con el doble grado en Matemáticas y Física por la Universidade de Santiago de Compostela, aunque según comunica, todavía no sabe si va a poder entrar en su carrera predilecta, ya que el año pasado tenía la nota de corte más alta de la institución.



Otro aspecto en el que coinciden los dos futuros universitarios es la manera en la que gestionaron los nervios. A pesar de sus resultados sobresalientes, Luaces y Rivero destacaron que la tensión se palpaba en el ambiente, lo que llegaría a sugestionar hasta a los que acudían más tranquilos.