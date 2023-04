Normalidad en el tráfico y servicio de transporte tras el corte de As Pías

La primera jornada de corte de As Pías por las obras de humanización que lleva a cabo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con el fin de integrar esta avenida en la trama de la ciudad y suturar barrios se ha saldado sin graves problemas de tráfico y sin retrasos significativos en los horarios de los autobuses, que han estrenado nuevas rutas, eliminando algunas paradas en su camino y partiendo mayoritariamente de la estación de autobuses.



Los cortes y desvíos ya habían sido señalizados en días previos así como los itinerarios que, dependiendo del barrio de destino, se debían seguir si se entraba en la ciudad por As Pías. Ayer, se pintaban todavía cruces peatonales en el inicio de las obras de As Pías, que están regulados por semáforos.



También se estrenó ayer el bus lanzadera que Alsa puso a disposición de los usuarios que cogen habitualmente el transporte público para dirigirse a A Coruña o Santiago a primera hora. Con salida a las seis de la mañana de Caranza llegó puntual a la estación, a tiempo para conectar con el que partía de la misma a las 6.20 horas. Media docena de personas hicieron uso de este servicio, aunque algunas optaron por desplazarse a Fene, por temor a que no se llegase a tiempo para la conexión que, sin embargo, se llevó a cabo sin problema, llegando a la estación a las 6.13 horas. Un encargado de Alsa viajó incluso con los pasajeros para comprobar que se cumplían los tiempos.



Sin embargo, es en el barrio de Caranza donde más se han notado los cambios, por el aumento de circulación en la avenida Castelao, ya que los autobuses de distancias cortas, servicios que prestan Arriva y Morán, para suplir la parada de As Pías se desplazan por este vial del barrio de Caranza, lo que aumenta el tráfico rodado.

Además, en la jornada de ayer no se habían pintado las nuevas paradas de autobuses en este barrio, como la prevista en el Centro de Salud, que ayer estaba ocupada por vehículos, al no estar señalizada, con lo que los autobuses debían parar en el medio de la calzada.



Precisamente desde la Asociación de Vecinos de Caranza, su presidenta, Mapi Rodríguez Venancio, lamentaba estos hechos y la actitud del Concello, al que acusa de no facilitarle información y remitir a la entidad a la información publicada en los medios de comunicación.

Cambios prematuros

En este sentido, apuntó que inicialmente se les había dicho que As Pías se cortaría íntegramente, por lo que se realizó un arduo trabajo desde la entidad y desde la Xunta para reorganizar los itinerarios y las paradas del servicio de transporte público colectivo. Sin embargo, tal y como apuntó la representante vecinal, a día de ayer, el corte solo había tenido lugar hasta La Trinchera, por lo que los buses podían haberse desplazado desde ahí hacia Fene y se podría haber mantenido, de este modo, tanto la parada de Caranza como la de las Casas de San Valentín, en Fene, ya que, al menos hasta media jornada de ayer, todavía continuaba abierto al tráfico ese tramo.

La entidad vecinal valora el trabajo realizado desde la Xunta en colaboración con la asociación del barrio para la reorganización de servicios y critica, por el contrario, la falta de implicación del Concello.

Desmontaje de los sistemas de contención y retirada del cerramiento

El corte de As Pías responde a los trabajos que se están realizando en la carretera FE-14 para rebajar su cota actual, con la finalidad de ajustar la vía al nivel de las infraestructuras adyacentes. Las primeras labores se corresponden con el desmontaje de los sistemas de contención y puntos de luz en las márgenes, así como la retirada del cerramiento. Además, se incluye la demolición del firme y la excavación del terreno hasta la cota definitiva. Estos trabajos se engloban dentro de las actuaciones de movimiento de tierras previo a la construcción del nuevo acceso a la ciudad de Ferrol, que sustituirá a la actual configuración de la FE-14, y que mejorará la permeabilidad de los barrios de Ultramar y Esteiro. La actuación se financia con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y supondrá una inversión de 4,3 millones en el primer tramo.