Noche de premios y homenaje a quienes engrandecen con su buen hacer nuestra urbe

No hay mejor premio por estas Bodas de Plata de Diario de Ferrol que el cariño de sus lectores, esos que nos acogen a diario en sus casas –algunos desde aquel primer número– y nos dedican un momento en su mesón o bar de referencia mientras degustan ese primer café de la mañana, o nos regalan un rato en su puesto de trabajo, en la oficina, o quienes lo solicitan en el kiosko en el que de soslayo echan una miradita a la portada. Todos ellos y también esos nuevos fieles lectores, los que se han sumado en los últimos tiempos al formato online o quienes nos siguen por las redes... todos aquellos que en algún momento nos toman en consideración para informarse de algo y dan sentido a nuestras horas de trabajo, esfuerzo y dedicación, todos son nuestro mejor premio.

Y como de premios va la cosa, Diario de Ferrol también ha querido premiar ayer en nuestra gala el labor, esfuerzo o trayectoria de algunos protagonistas de nuestras páginas del área social, la cultura o el deporte. Premio el que merece una mujer como Chelo Loureiro, una grande de nuestro cine que también firmó su propia historia en aquellos primeros años de Diario de Ferrol y cuya trayectoria profesional sigue “in crescendo”. Y qué decir de una institución social como la Cocina Económica, cualquier premio es poco para quien mira por el bien de los demás y suma esfuerzos para mejorar la vida del prójimo. Y para premio el que nos ha regalado a todos el Racing en esta temporada de ensueño. Gracias! Vosotros sois el premio.

cocina económica Fundada el 20 de septiembre de 1891, la Cocina Económica es un servicio social emblemático y fundamental en la ciudad

“Llevar un plato a una mesa hoy es un auténtico lujo”

Son numerosas las entidades sociales de la comarca que merecen el total reconocimiento de la ciudadanía en general y de este medio en particular. Diario de Ferrol ha querido destacar con estos premios otorgados en nuestra gala de aniversario de ayer a la Cocina Económica de Ferrol. Esta organización social situada en la calle Rubalcava atendió en 2023 a una media de un centenar de usuarios al día, una tendencia que se mantiene hoy y que permite hacerse una idea de lo fundamental que es su servicio.



Antonio Tostado, presidente de la entidad recogió este reconocimiento “con nervios y muy abrumado por el cariño recibido”, dijo. Asimismo, agradeció “la sensibilidad tan grande que tiene Diario de Ferrol con las causas sociales, dando voz y altavoz a tantas personas y causas”. También explicó a los presentes que el pasado ejercicio no ha sido bueno, tal y como informaban días atrás tras hacer público su resumen de actividades. “Las cosas no nos han ido tan bien como cabría esperar, ya que comer y llevar un plato a la mesa se ha convertido en un artículo de lujo en estos últimos años y por eso creo que debemos redoblar nuestra atención”, manifestó Tostado.

Tostado recogiendo su premio de manos del presidente de la Autoridad Portuaria Francisco Barea J.M.

Chelo Loureiro El alma mater de la productora de animación Abano Produccións lo fue también en su día de Diario de Ferrol, que quiso premiar su trayectoria.

“O premio é para todos os que fixeron posible este xornal”

Diario de Ferrol decidió que Chelo Loureiro fuera la premiada en este aniversario por su excelente trabajo en el ámbito de la cultura desde su productora Abano pero también desde otras facetas de su vida, sin olvidar que ella fue también una de las fundadoras de DF. Un pequeño reconocimiento para lo que ella merece. “Sinto de verdade que Ferrol me quere, e a pesar de estar acostumada a subir a escenarios, por fortuna para recoller premios, ningún sabe como os da casa”, dijo. También manifestó tener “o corazón coma unha pelota porque me parece mentira que pasaran xa 25 anos, lembras Man, que acabamos barrendo a redacción do xornal aquel primeiro día... era un xornal modesto, cheo de xuventude, con máis de 50 persoas cheas de ganas, por iso quero adicar o premio a todas e cada unha desas persoas que o fixeron posible, comerciais, repartidores, administración, redactores e dirección, todos pezas fundamentais e imprescindibles que se sentían parte da empresa...”. También recordaba como, antes incluso de salir a la calle, ya contaban con más de 300 suscriptores... "cantas historias, cantas pizzas a unha ou dúas da mañá, cantos momentos...”, recordó la cineasta.

Chelo Loureiro mostrando su galardón, entregado por el alcade José Manuel Rey J.M

Racing club DE fERROL La entidad ferrolana encarna el crecimiento de una ciudad que aspira a llegar a lo más alto, como intenta hacer su equipo

“Tratamos de difundir unos valores, una identidad propia que es verde y ferrolana”

Camino de los 105 años, el Racing vive en uno de los mejores momentos su historia. De vuelta al segundo nivel del fútbol español, cada vez ve más cerca la posibilidad de alcanzar la élite se dice. De hecho este curso ya pareció al alcance de la mano. Pero, como reconoció el presidente, Manuel Ansede, con una mezcla de orgullo y emoción al recoger el premio, “lo importante es difundir los valores y tener una identidad, que es verde y ferrolana”.



Desde la llegada del grupo Élite Administración y Gestión, con Ignacio Rivera como cabeza visible, el club ha ido dando pasos adelante. La nueva propiedad trata de mejorar la todos los niveles y, pese al descenso a Tercera nada más aterrizar, a nivel deportivo ha trabajado para dar el salto al fútbol profesional. Lo logró, con Cristóbal Parralo a los mandos, a través de un fútbol vistoso y reconocible.



Pero el mayor éxito del Racing, sin duda, está a nivel social. Por su “culpa”, Ferrol vuelve a ser verde. Se ve en las previas de los partidos, seguidas por centenares de aficionados, en los casi nueve mil abonados alanzados –de largo, la mayor cifra de su historia–, en el ambiente que se vive en el estadio, en la cantidad de camisetas que se ven por la calle, en los desplazamiento que se realizan.. Ferrol es Racing y el Racing es de Ferrol y de Diario de Ferrol.

Manuel Ansede recibió el premio de manos del presidente de la Diputación, Valentín González Formoso J.M.

Germán Castro Tomé Nuestro director fundacional recibió también el premio especial del aniversario por toda una vida dedicada al periodismo y a este periódico

“Siempre dije que la ciudad podía tener su propio diario, y DF fue mi mayor gesta”

Nuestro director fundacional, Germán Castro, recibió ayer el premio especial de estos 25 años, un galardón a toda una vida dedicada al periodismo y, muy especialmente, a este periódico y a las personas que lo conforman. Él sentó las bases de lo que hoy es Diario de Ferrol, ya con Cristina Rodríguez al frente. Germán recordó aquellos primeros momentos, cuando se lió la manta a la cabeza y dio forma a aquello que le rondaba la cabeza hacía ya años. Visiblemente emocionado inicio su discurso diciendo que lo imposible es lo que no se intenta. “Yo creí que cuando Juan Ramón Díaz me llamó era posible un periódico para Ferrol... Lo dije antes y también ahora; la ciudad puede sostener un periódico local y tanto Ferrol como la comarca lo merecen”.

Rememorando aquellos inicios y al hilo de la confesión que había hecho Chelo en relación con un chal que llevaba sobre sus hombros y que también lució aquel primer día del periódico afirmó que también su traje era el de aquel día, arrancando las risas de los presentes. Asimismo, recordó que una de sus locuras fue crear el Club de Prensa, “que ya lleva 37 años” y hasta funcionó otra idea que para muchos había sido una gran locura como montar una delegación del Faro de Vigo, “que también funcionó”, dijo. Aunque mi mayor gesta fue Diario de Ferrol.