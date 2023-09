Noche de abarrote en Ferrol para despedir las fiestas con fuegos artificiales y con la música de Olympus

Las fiestas de Ferrol se despidieron ayer, como suelen, con las calles llenas de gente que acudieron a contemplar el espectáculo pirotécnico –en esta ocasión con homenaje al Racing incluido– y también el que ofrecía la orquesta Olympus, una de las más cotizadas en el verano gallego, en Curuxeiras. Fue el cierre a doce días de celebración en los que hubo conciertos variados –todos gratuitos–, sumados a propuestas complementarias que enriquecieron la programación, como el festival rock de Canido.



De hecho ayer fue un día especialmente cargado en ese sentido, empezando con la celebración de la ofrenda floral al Marqués de Amboage en su estatua por parte de la corporación. En ella participaron también representantes de Vila do Conde, presentes en la ciudad para reeditar el hermanamiento entre las dos localidades, que cumple cincuenta años. Alguno más, 130, lleva la ciudad agradeciéndole a Ramón Pla y Monge sus obras benéficas, que sostiene todavía la fundación que lleva su nombre. “Unha cidade que non honre o seu pasado, pense no presente e traballe polo futuro, nunca será unha cidade que avance”, apuntó Rey Varela.



El Toxos e Froles y el Rancho da Praça protagonizaron la tarde en la plaza de Armas, en un festival folclórico en el que ofrecieron una muestra de la tradición de ambos países. En la avenida de Esteiro eran los niños y niñas los que se hacían fuertes entre castillos hinchables, juegos y circuitos de karts.