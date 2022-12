Neuraxis, una década creciendo en experiencia y fidelizando a sus clientes

El centro Neuraxis, especialidado, entre otras, en rehabilitación neurológica, ubicado en la Estrada de Catabois, ha celebrado sus diez años en activo con un premio muy especial con el que agradecer la fidelidad de sus numerosos clientes. La entidad que dirige Ana Novo premiará a dos de sus clientes con una sesión semanal gratuita de rehabilitación en el área que necesite. Hablamos con su propietaria sobre el centro y sus experiencias.

¿Qué servicio ofrece Neuraxis?

Neuraxis es un centro de rehabilitación neurológica y desarrollo infantil que está centrado en las necesidades que presenta tanto el niño o el adulto afectado, como sus familias, con el objetivo último de mejorar su calidad de vida. Eso lo hacemos desde distintas áreas del conocimiento sociosanitario: fisioterapia neurológica, terapia ocupacional, logopedia y neuropsicología, etc. Trabajamos en equipo, al unísono junto con los miembros del equipo y la familia de cada paciente para conseguir los objetivos con cada uno de ellos.



¿A qué paciente os dirigís principalmente?

Trabajamos con personas de todas las edades, desde bebés recién nacidos a personas de avanzada edad, pasando por niños, adolescentes y adultos. Entre los niños, las dificultades que observamos con más frecuencia son retrasos motores, retrasos en la adquisición del habla, así como niños que tienen dificultades en la integración sensorial. Éstos últimos son un grupo muy desconocido, puesto que suelen ser pequeños que tienen verdadero pánico a subirse a un columpio o a tirarse por un tobogán, o niños que no soportan ir a ninguna fiesta de cumpleaños; muchas veces lloran desconsoladamente y su entorno no entiende qué les pasa, o les tachan de miedosos, por ejemplo. En estos casos, el trabajo desde la Terapia Ocupacional genera cambios en los pequeños que son realmente maravillosos y que les ayudan a poder relacionarse mucho mejor con sus compañeros y amigos. Entre los adultos, las patologías que vemos más frecuentemente son el ictus, la lesión medular y las enfermedades neurodegenerativas (Parkinson o Esclerosis Múltiple, entre otras), aunque también nos llegan muchas personas en la franja de la tercera edad que no tienen un diagnóstico médico como tal, pero que empiezan a notar que sus pasos son más cortos, que arrastran los pies al caminar o que se tropiezan con facilidad.

¿Cómo ha cambiado el servicio de Neurofix en esta década?

En estos 10 años hemos pasado de ser un centro en el que sólo se ofrecía servicio de fisioterapia especializada a convertirnos en un espacio multidisciplinar formado por grandes profesionales sociosanitarios. Y no sólo en eso hemos cambiado, sino que hace 3 años nos hemos trasladado a unas instalaciones mucho más amplias, pensadas para trabajar con nuestros pacientes de forma cómoda y con una filosofía de tratamiento donde el paciente tiene la capacidad de decidir cuál es su objetivo. Y nuestra labor como profesionales de la neurorrehabilitación es ayudarle a hacerlo, aportándole estrategias que permitan alcanzarlo.

¿Los tiempos complicados que acabamos de pasar hasta qué punto han afectado al negocio?

Como a cualquier sector, la pandemia nos castigó mucho, sobre todo durante los primeros meses. Vivimos un periodo de incertidumbre en el que no sabíamos cómo se iban a comportar nuestros pacientes, y todo esto agravado porque algunos de nuestros clientes eran aquellos que se consideraban de riesgo. La pandemia nos afectó mucho, indudablemente. Había mucho miedo y desconocimiento, por lo que las primeras semanas nos costó retomar la actividad “con normalidad”. Pasadas esas primeras jornadas, volvimos a funcionar casi con normalidad ya que al final, somos un servicio imprescindible y muchos de nuestros pacientes estaban notando un retroceso con la falta de tratamiento. Conseguimos también responder rápidamente a la alta demanda de pacientes con secuelas derivadas del Covid, muchas de ellas neurológicas, creando una unidad específica post-covid, que estaba especializada en trabajar con aquellos pacientes que habían sufrido un daño severo.

Hábleme un poco de esas sorpresas con las que han sorprendido a sus clientes por el aniversario.

Queríamos agradecer de forma especial a todos nuestros pacientes estos 10 años, y se nos ocurrió la idea de sortear 6 meses de tratamiento gratuito para uno de ellos. Además, queríamos darle la oportunidad a cualquier persona susceptible de tratamiento neurorehabilitador la oportunidad de disfrutar también de otros 6 meses, por lo que tenemos activos dos sorteos. Consisten básicamente en que durante los siguientes seis meses de conocerse el ganador, la persona premiada podrá beneficiarse de una sesión gratuita semanal de cualquier área, por lo que al final disfrutará de un total de 26 sesiones gratuitas. Por tanto, habrá dos ganadores, y los conoceremos el próximo 22 de diciembre. Podéis encontrar más información y las bases del concurso en nuestras distintas redes sociales, Instagram y Facebook, donde se explica cómo participar.