La Navidad se enciende esta tarde a las seis con un acto de luces y música

Dos alumnas del CEIP Pazos, Rocío Romero Salazar, de seis años, y Celine Somaza Arcos, de once, serán las encargadas de prender este año la luz de Navidad en Ferrol. Será esta tarde, a las seis, en un acto en la plaza de Armas, con el que se pretende dar protagonismo a los más pequeños.

Tras el encendido, que llegará al mismo tiempo a las calles y plazas de Ferrol, adornadas para la ocasión con arcadas y figuras fotografiables en los puntos más señalados y frecuentados de la ciudad, llegará la música, a cargo del coro Diapasón, que ofrecerá un concierto en el que cantarán canciones tan familiares como “Campana sobre campana”, “Hacia Belén va una burra”, “Con esta parrandita”, “Fum, fum, fum”, “Festejo de Navidad”, “The first Noel”, “Vamos a Belén”, etc.

Una de las piezas fundamentales del alumbrado de este año será un nuevo árbol de Navidad, instalado en la plaza de Armas y que a partir de hoy ofrecerá un breve espectáculo de luces y música tres veces al día, los tres diferentes entre sí. Hoy, las sesiones serán a las 20.00 horas y a las 21.30 y a estas se unirá otra diaria a las 18.30 horas.

Además del árbol destacan una nueva guirnalda, un libro gigante y renos para hacerse fotografías familiares en Amboage, el Nacimiento en la plaza de la Constitución, un Papá Noel y un muñeco de nieve, entre otras figuras.

Se han instalado, además, 270 arcos de luz y 1.000 elementos decorativos en árboles y farolas.