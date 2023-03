Navantia se alía con General Dynamics para impulsar la eólica marina en EE.UU.

Navantia, a través de su filial de renovables Seanergies, continúa reforzando su posición como empresa líder a nivel internacional en el sector de la eólica marina. Tras una más que dilatada carrera en Europa, la subsidiaria del grupo naval dio en los últimos días un nuevo paso en su expansión global con el objetivo, en este caso, de asentarse en los Estados Unidos, gracias a la firma de un Memorando de Entendimiento –MoU, en inglés– con la firma General Dynamics, más concretamente con su división Nassco – National Steel and Shipbuilding Company–. La relación de Navantia con esta corporación, no obstante, no es nueva, dado que en 2019 ambas empresas ya se habían aliado para participar de forma conjunta en el contrato FFG(X) para la Armada estadounidense –un contrato de traspaso de conocimiento que, como otros de la época, se hizo infame por la influencia en el mismo de las elecciones presidenciales de 2020–.



Así, como apuntó el grupo naval público por medio de un comunicado, mediante este acuerdo –rubricado por el director de Seanergies, Javier Herrador, y el presidente de General Dynamics, David J. Carver–, Navantia asistirá a su aliada en el desarrollo y ensamblaje de componentes y cimentaciones de eólica flotante. Se trata, por tanto, de un proyecto conjunto en el cual la filial de renovables pone al servicio de la estadounidense su conocimiento y experiencia en futuros contratos, que se llevarán a cabo en los astilleros de la norteamericana de San Diego, California.



En este sentido, Navantia señaló que el acuerdo permitirá “reforzar las opciones comerciales” de su división de renovables, y recordó que, a día de hoy, ya cuenta con un contrato para la construcción de cinco estructuras complejas de transición entre subestaciones y cimentaciones marinas fijas –denominadas Module Support Structures– para dos parques que se instalarán en la costa este.