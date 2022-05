Narón viaja este fin de semana a la época celta a través de un mercado en Pedroso

La parroquia de Pedroso acogerá el próximo fin de semana, los días 20, 21 y 22, la primera edición del Mercado Celta. El edil de Ferias y Mercados, Santiago Galego, presentó el evento junto a Iván Niebla, vecino de Pedroso y coordinador del colectivo que colaboró en la organización del evento.



Galego avanzó que el mercado incluye una gran variedad de propuestas musicales, representaciones o acrobacias; y también contará con una veintena de puestos artesanos, de alimentación, juguetes de madera, sacos térmicos, babuchas, etc. La cita será en las cercanías del local social de A Pombiña, donde antiguamente se localizaba un castro celta, motivo por el que se organiza este mercado “para non esquecer o noso pasado nin as nosas raíces”, apuntó el edil.



El Mercado Celta abrirá el viernes a las seis de la tarde y sobre las 18.30 dará comienzo un pasacalles con “Os Brinqueiros”. A lo largo de la tarde-noche habrá un recorrido de Faunos por el mercado, música, acrobacias y un espectáculo de circo y fuego a las diez de la noche, que cerrará la programación del primer día.



El sábado 21 el mercado reabrirá a las 11.00 horas y la música, gigantes y guerreras, una bruja y su aro mágico centrarán la programación matinal, que se desarrollará hasta las dos de la tarde, cuando será el momento de la “Hora do bo xantar”. Por la tarde la actividad se retomará a las 17.30 horas con la apertura de los puestos del mercado y regresará la música de tambores y gaitas y la de “Os Brinqueiros”, los espectáculos con el “ Minotauro y la bruja blanca”, el paseo de los Faunos. A las 22.15 horas está previsto el conjuro a la luna, con fuego y acrobacias para despedir la jornada.



Por último, el domingo el mercado estará abierto por la mañana desde las once hasta las tres y media, con pasacalles musical de “Os Brinqueiros”, la bienvenida del gigante y la guerrera, el espectáculo de “La Maga y su aro” y el paseo del “Minotauro y la bruja blanca” para iniciar a las 14.15 horas la “Hora do bo xantar”. Por la tarde desde las 17.30 horas el mercado retomará vida y también habrá música, recorrido de los Faunos, acrobacias y otras propuestas para iniciarse a las 22.00 horas un espectáculo de circo y fuego, un pasacalles musical y una actuación de despedida de este evento.