Nace un colectivo para la puesta en valor de los restos de San Francisco

El hallazgo de restos arqueológicos en las obras de reurbanización de la calle San Francisco ha propiciado un movimiento en defensa de esos vestigios, que podrían datarse en la época medieval, y de su puesta en valor. Así, aunque el ejecutivo local ha protegido y tapado los vestigios para continuar con las obras, basándose en la necesidad de concluirlas antes del 31 de diciembre y con el fin de favorecer al sector de la hostelería y vecinos de la zona, más de una voz ha apostado por aprovechar este hallazgo, excavar y trabajar por sacarlos a la luz.



Así surge la comisión de puesta en valor de los restos hallados en San Francisco, una agrupación de entidades y particulares, abierta a la incorporación de todo el que apueste por esta potenciación de los restos arqueológicos, y que por el momento está integrada por el BNG, el Ateneo Ferrolán, Medulio y Ferrolterra Antiga.



Ayer, sus representantes presentaron esta comisión y las peticiones que hacen al gobierno local, en la idea de que todavía es posible preservar los restos, sin perder las ayudas europea de urbanización.

En este sentido, el portavoz en el Concello del BNG, Iván Rivas, apuesta por desvincular el ámbito de los vestigios de a obra de la calle. Argumenta, de este modo, que “o espazo non abarca nin o 10% polo que a explicación de que compromete a financiación europea non é sostible, toda vez que o 90% non correría perigo”.



Expone, además, que el informe arqueológico existente apunta a que el ámbito de extensión de esos hallazgos sería hacia la Praza Vella, por lo que se plantea que se desarrolle el proyecto de urbanización de esta plaza y en ese estudio se incluya la puesta en valor de los restos y su recuperación. Un proyecto arqueológico completo será otra de las reclamaciones, con el fin de conocer el alcance de estos hallazgos.

Aprovechar para avanzar

Rivas apuntó que para esta ciudad “é importante aproveitar o patrimonio para avanzar no futuro na base do que fomos”, afirmando que el patrimonio “está para recuperalo e non para sepultalo”.

Con esa idea de que se trata de una “oportunidade” para la ciudad de Ferrol nace este colectivo, que hace un llamamiento a particulares y colectivos para que se sumen al proyecto.

Las entidades valoran el potencial de este hallazgo

Desde Ferrolterra Antiga, Antonio Casal muestra el apoyo a las reivindicaciones del BNG y apuesta por la necesidad “dun proxecto arqueolóxico que amose a realidade dos restos” y que permita potenciar un Ferrol existente mucho antes de la Ilustración y del que no se conservan vestigios. También Xabier Montero Dongil, presidente del Ateneo Ferrolán, denuncia la actitud de las administraciones, especialmente de Patrimonio cuando pasa por alto estas capacidades y permite que se cubran los hallazgos. Reclama un “proxecto integral que permita facer catas e coñecer o que resulte, cunha partida nos vindeiros orzamentos para estes traballos”. Por su parte, la presidenta de Medulio, Elia Rico, recordó que Ferrol opta a Patrimonio de la Humanidad y sin embargo entierra estos restos. Se muestra “escandalizada” por la premura en las decisiones tomadas. Todos hacen hincapié en que ciudades como Lugo o Cartagena han sabido potenciar sus hallazgos históricos sin renunciar al progreso y a ejecutar obras, conservando el pasado de las ciudades.