Música y solidaridad en el festival que el colegio Masdías celebrará el día 27 en Caranza

El CEIP Manuel Masdías de Caranza tiene ya todo preparado para la gran fiesta intercultural y solidaria que ha organizado para el próximo día 27. La cita tendrá lugar a partir de las 18.00 horas, en el Centro Cívico del barrio, y está abierta a todas las personas interesadas en colaborar con el Banco de Alimentos Rías Altas.



A este irán destinados los productos recogidos no solo el día del evento –como entrada para acceder al mismo se establece la donación de un mínimo de un kilo de alimentos no perecederos– sino a lo largo de toda esa semana en el espacio habilitado para tal fin (en el horario de apertura de la instalación social), por lo que aquellas personas que no puedan asitir al acto, podrán colaborar también en la iniciativa.



Los que sí opten por acudir al festival, podrán disfrutar de un variado cartel musical con gran protagonismo de miembros de la comunidad educativa de este centro de Infantil y Primaria.



Actuaciones



Del grupo Ferrock, por ejemplo, forma parte un exalumno del centro. Figura también en el cartel musical Sofía, una alumna de sexto que toca el piano; otras tres compañeras de tercer curso que forman parte de la Escola Toxos e Froles; la profesora de Música, Lunia; Pablo, miembro de la Anpa y Dimitri, ucraniano y padre de alumnado de este país que estudia en el colegio ferrolano; o Solomía y Nica, dos jóvenes ucranianas que también tienen hermanos en el centro ubicado en el barrio de Caranza y que deleitarán al público con las melodías de un instrumento tradicional de su país.



Completará el programa el grupo Keepers, formado también por jóvenes músicos de la zona que repartirán entre el público enérgicas dosis de rock.



El artista nedense Dani Ríos será el encargado de presentar el evento.