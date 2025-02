A muller no mar, o TDAH e a diversidade, no centro da representación “Bulebule" en Ferrol

Os Náufragos Teatro presentarán mañá domingo no teatro Jofre, ás 12.30 horas, a peza “Bulebule”, que segue a mesma liña ao dar visibilidade, despois do Trastorno do Espectro Autista na obra “Hugo”, ao Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividade, entre outros temas subxacentes.

A proposta diríxese a todos os públicos, a partir dos 4 anos, con Irene Lorenzo e Jimmy Núñez no elenco. Trátase dunha compañía, afincada na cidade da Coruña, formada por profesionais da escena que contan cunha ampla experiencia como formadores e creadores escénicos no ámbito infantil e xuvenil, e que xa acumulan máis de vinte anos sobre os escenarios.