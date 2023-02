Mugardos pone en marcha la licitación de la reurbanización de la Avenida Bello Piñeiro

Mugardos ha informado, a través del concejal de Obras Jorge Kuntz, de la aprobación del expediente de contratación para la obra de reurbanización de la Avenida Bello Piñeiro, que tendrá un presupuesto de 96.000 euros.



El Concello y la Diputación de A Coruña firmaron ya en diciembre un convenio de colaboración para el cofinanciamiento de los trabajos, lo que permitió desbloquear esta iniciativa. “O desbloqueo das obras de Bello Piñeiro é unha moi boa noticia para todos, especialmente para toda a veciñanza desta zona que desde fai anos solicita o arranxo desta vía, e por fin vanse atender as súas demandas”, explicó Kuntz. El edil indicó, además, que las tareas supondrán “a substitución do arbolado aloxado nas beiravías da avenida, a reparación dos alcorques desas árbores e das zonas de beiravía deterioradas, a limpeza das beirarrúas e a substitución dos contedores de residuos que se atopen en mal estado, así como a instalación de pantallas cobrecontedores de madeira ao longo da avenida que os oculten e integren na contorna”.



Desde el Consistorio informan, asimismo, de que también se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y conservación enfocados tanto en la limpieza de aceras como en la reparacion del firme.



El responsable municipial explicó las numerosas trabas que ha encontrado el proyecto, señalando que “gustaríanos telo feito moito antes, pero sacar adiante unha obra depende de moitas cousas, non só da vontade política. Necesítase un proxecto válido que conte con informes favorables; necesítase financiación doutras administracións e sacar adiante tramitacións administrativas complexas. A iso, nos tempos actuáis e debido a grande suba da inflación, hai que sumarlle que os prezos estean actualizados para que a licitación non quede deserta ou o que é peor, que o adxudicatario acabe renunciando porque non lle sae a conta polas subas dos materiais”.