Movilizados los profesionales del cuerpo de Bombeiros por un pequeño incendio en Ferrol Vello

Los profesionales del cuerpo de Bombeiros de Ferrol tuvieron que desplazarse a última hora de esta tarde al área del puerto a causa de un pequeño incendio en un edificio abandonado. Tal y como señalaron fuentes vecinales, el incidente tuvo lugar poco antes de las nueve de la mañana en el inmueble localizado en el número 5 de la calle Río Novo.

Al parecer el fuego se produjo cuando dos personas sin hogar intentaron hacer una pequeña hoguera en el interior con algunos desperdicios, que acabó descontrolada. Tras recibir el aviso de un particular, el Centro Integrado de Atención as Emerxencias-112 trasladó hasta el punto dos camiones del servicio ferrolano de extinción, uno motobomba y el otro con autoescalera, así como varias unidades de las Policías Nacional y Local. Afortunadamente no se registraron heridos ni personas afectadas por el humo, por lo que la presencia de personal sanitario no fue necesaria.