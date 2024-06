Movilidad y empleo, las principales asignaturas pendientes del Concello

El próximo día 17 de junio se cumplirá un año de la toma de posesión del actual alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. Con motivo de este primer aniversario del mandato, los grupos de la oposición expresaron en el pleno del pasado jueves sus críticas a la gestión del popular, centrando sus carencias en dos ejes principales: la movilidad y el empleo.



Así, ayer mismo ofrecieron estas mismas impresiones de un modo más concreto, incidiendo en los diferentes problemas que han detectado en los últimos meses y detallando aquellos aspectos en los que el ejecutivo municipal debe trabajar de ahora en adelante.

Principales carencias



Comenzando por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Ferrol, su portavoz, Iván Rivas, insistió en que las dos cuestiones antes mencionadas son categóricas para el futuro de la ciudad. En lo referente al empleo, Rivas centró su crítica en dos frentes: la necesidad de reforzar el plantel de trabajadores del Concello “nunha cidade na que o 48% dos postos están vacantes”, y la exigencia a las diferentes administraciones que cumplan “cos compromisos adquiridos” con la ciudadanía –”a Xunta de Galiza facendo efectiva a zona franca (...) e o Estado dotando da carga de traballo que asegurou que dotaría aos estaleiros”, ejemplificó–.



Respecto a la movilidad, el nacionalista exige al Concello “asumir as responsabilidades que lle son propias”, poniendo como ejemplo la creación de una empresa municipal de transporte para “dar solución á precaria situación” de este servicio. Precisamente sobre este punto, Iván Rivas incide en la coyuntura de las conexiones ferroviarias, solicitando al alcalde y a su gabinete que se pongan al frente “desta reivindicación”.



De un modo similar se expresó el portavoz de Ferrol en Común (FeC), Jorge Suárez, que a la movilidad y el empleo añadió como asignatura pendiente la vivienda. En lo que respecta a la conexión de la ciudad con el resto de Galicia y España por tren, Suárez criticó que “se ben non é unha competencia local, non hai ningún movemento do noso alcalde senador nas Cortes Xerais para impulsar, presionar ou levar a forza da cidade á autoridade competente, que é o Ministerio de Transportes, para ter cando menos pasos de que nos melloran a conexión ferroviaria”. En este sentido, el responsable de FeC afea que no haya novedades respecto a la línea de A Coruña y al servicio de ancho métrico, además de cargar contra la exclusión de Ferrol “do Ave, do Avril e do sistema moderno”.



En el empleo, Jorge Suárez apuntó que a día de hoy “se está a vivir un momento de rexurdimento” en el sector industrial por los grandes proyectos de Navantia y gracias a los fondos europeos, pero que en lugar de invertir en la formación de operarios, el Concello “se está limitando a facer cos fondos que percibe da Xunta de Galicia obradoiros de xardinería para suplir as carencias do persoal municipal”.



En cuanto a la vivienda, el portavoz criticó el “abandono” del barrio de Recimil, recordando que “comezando co mandato de Ferrol en Común” inició una “senda de recuperación” –de hecho, siendo considerado ARI–. Las ayudas para la rehabilitación, afirma, “as do ano 2022 están todavía sen adxudicar e de 2023 temos máis de 3,5 millóns de euros que aínda non hai sequera unhas bases redactadas para a súa solicitude, o que é vergoñento”.



Por último, el portavoz del PSOE, Ángel Mato, censuró, en lo referente a estas cuestiones, que muchos de los proyectos en marcha quedasen paralizados. En materia de empleo, por un lado recordó que en el anterior mandato hubo varias iniciativas estratégicas para incentivarlo, tales como la apertura de una oficina del SEPE en Porta Nova, un espacio “coworking” financiado por la Diputación, o un centro colaborativo para la industria del naval. “Esos proxectos desapareceron”, lamentó el socialista, señalando también que en lo referente a la creación de puestos de trabajo en el Concello, sigue sin avanzarse en la contratación salvo en el caso de asesores.



En el ámbito de la vivienda, Ángel Mato comparte la preocupación de Suárez sobre la falta de ayudas para la rehabilitación, recordando que Ferrol era de los Concellos de Galicia “que máis obra pública licitaba” y que ahora está en el extremo opuesto. “Non hai máis que ver Ferrol Vello, que apenas ten dous edificios doRexurbe executados, e como foi evolucionando este ano”, lamenta. Por último, sobre movilidad, el portavoz cargó contra el gobierno local, aseverando que no tiene “modelo de cidade” y lamentando que, mientras en otras urbes se apuestan por fórmulas sostenibles, en Ferrol se ha vuelto “ao asfalto e aos vehículos”.

Otras críticas



Al margen de estos tres problemas fundamentales, los grupos de la oposición expresaron una serie de críticas sobre la forma de proceder del actual gobierno local.



Por una parte, Iván Rivas censuró que “mentres non avanzamos, asistimos a unha nova suba da auga” para, afirma, “salvagardar os intereses de Emafesa”. También carga contra lo que considera “a contracción do gasto público”, aseverando que se han presentando los presupuestos pero no se han ejecutado, y sentenciando que de las cuentas de 2023 solo se realizaron “un tercio das inversións previstas”. Un punto en el que Rivas fue especialmente crítico fue en la nueva normativa de funcionamiento plenario, señalando que se traduce “nunha limitación do debate público”. Por último, el portavoz del BNG puso en valor que, gracias a la intervención de diversas plataformas ciudadanas y de su formación, se logró que el Concello pusiese en valor importantes figuras de Ferrol, como Benito Vicetto, además de conseguir que no saliese adelante la norma que limitaba el uso del gallego en las licitaciones municipales.



Por su parte, Jorge Suárez afirmó que este primer año de mandato se caracterizó por “a soberbia por parte do Goberno e o ostracismo co que condena á oposición”, recordando que “conseguiu por un escaso marxe de votos unha maioría absoluta” y que, con ello, “rompeu todos os principios democráticos que se viñan mantendo nos últimos dous mandatos”. En este sentido, el portavoz de FeC censura que solo se tuviesen en cuenta tres de las enmiendas presentadas a los presupuestos –considerando que era algo meramente “simbólico”– o la “total falta de transparencia nos asuntos que atinxen ao persoal do Concello”.



Finalmente, Ángel Mato consideró que los últimos meses habían sido “un tempo perdido, porque en certos aspectos a cidade parece máis que camiña cara o pasado que cara o futuro”. De esta forma, el socialista incide en que los grandes proyectos que se están llevando a cabo son herencia de su gobierno y censura “a falta de ambición en todas as políticas”, poniendo como ejemplo la ausencia de avances en la humanización del Sánchez Aguilera. Asimismo, también afea que en las iniciativas en marcha se dé menos peso a las zonas verdes.

Respuesta



Frente a las críticas de la oposición durante el pasado pleno, el alcalde, José Manuel Rey, lamentó, durante una intervención ante los medios, que los grupos “que gobernaron xuntos oito anos e non se entenderon” se hayan aliado “para enfrontarse (...) a un goberno que busca priorizar os temas de Ferrol”.



“Quédome con que os ferrolanos uníronse para ter un goberno estable que poidese desenvolver proxectos de futuro”, aseveró Rey Varela. Asimismo, el regidor no quiso profundizar en la acusación de falta de transparencia, sentenciando que su objetivo era “cumprir” con los habitantes de la ciudad naval y sacar adelante “cada un dos compromisos” adquiridos con la vecindad.