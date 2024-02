Mon Fernández (BNG): “Cada vez máis xente ve que a alternativa ao Partido Popular existe”

El Bloque Nacionalista Galego subió dos diputados en la provincia de A Coruña y llevará al Parlamento a otros tantos representantes de Ferrolterra: Ramón Fernández Alfonzo (número 4) y José Manuel Golpe Acuña (número 9). El partido subió de forma generalizada en toda la comarca; ganó en Mugardos y en Fene; y en Ferrol subió nueve puntos porcentuales. No logró, sin embargo, tumbar la mayoría absoluta del Partido Popular. El escrutinio se siguió en su sede de la calle Dolores.

“Son uns resultados estupendos, unha subida espectacular”, apuntaba Mon Fernández cuando el conteo de los votos se acercaba ya al 100%. “Parece claro que a dialéctica política cada vez é máis evidente que é PP-BNG e se hai algunha posibilidade de alternativa ao Partido Popular na Galiza é seguir apostando e aumentando os apoios ao BNG”.



La subida de su partido (de seis diputados en Galicia) no ha sido suficiente “polo de agora”, añade Fernández Alfonzo. “O PP ten unha maioría moi consolidada en Galiza, iso parece obvio, e nós temos que seguir na liña na que traballamos estes anos. Os resultados electorais o que demostran é que é un éxito nese sentido. E que se hai algunha posibilidade de seguir mermando a maioría do Partido Popular é construíndo a partir do que chega a visibilizarse como unha alternativa”.



Esa es una de las claves, a juicio del futuro diputado (que ya lo fue en la pasada legislatura), de los buenos resultados del BNG. “Cada vez hai máis xente que cre que esa alternativa existe e creo que eso foi moi importante, un éxito en si mesmo que durante a campaña houbese moita xente con esa ilusión”. Mon Fernández considera que se le dio la vuelta a una campaña del Partido Popular “que estaba pensada para desmobilizar ao electorado e nós conseguimos en certa maneira combater ou vencer ese discurso e a moita xente que non é do PP, que si que quere cambio, démoslle unha ilusión, unha esperanza”.



Ese impulso no se perderá, cree el nacionalista, “A nós refórzanos. Para nós o traballo foi moi satisfactorio e creo que na medida en que manteñamos esa ilusión conseguiremos incorporar a máis xente ao proxecto”.

Mon Fernández continuará llevando las reclamaciones de Ferrolterra al Parlamento pero ahora, recuerda, “xa non en solitario”, porque “temos dous deputados da comarca de Ferrol nas bancadas do BNG”. l