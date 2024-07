La modificación de la RPT no aplaca la “guerra” entre el ejecutivo y la mayoría sindical

La Xunta de Goberno Local dio ayer luz verde a la actualización de la actual Relación de Postos de Traballo (RPT) del Concello de Ferrol acordada con los sindicatos CCOO y UGT en la polémica Mesa Xeral de Negociación celebrada el mes pasado y que concluyó sin la presencia de los delegados de la mayoría sindical (CIG y CSIF) tras la expulsión de los de este último sindicato. En un comunicado conjunto, ambas centrales rechazaron los términos en los que se han aprobado estas medidas, que apoyan en una de sus partes, la que es consecuencia de la aplicación de sentencias judiciales entre los años 2015 y 2017, pero que rechazan en la que tiene que ver con la creación de plazas de técnicos en varias áreas de la organización municipal.



El alcalde, José Manuel Rey Varela, defendió esta modificación que “dá resposta ás necesidades inmediatas en materia de personal” y que, a su vez, “supón o paso previo ao inicio, en setembro, da elaboración dunha nova RPT axeitada ás demandas das diferentes áreas municipais”. El regidor explicó que en lo relativo a la aplicación de las sentencias que todavía no se habían ejecutado afectarán a “máis de medio centenar de novas prazas”.



Rey Varela explicó que, además, se habilitan “determinados postos para dotar de persoal, á maior brevidade, as áreas con déficit, ao que por exemplo responde a creación das prazas de técnico en departamentos vitais como Recursos Humanos, Servizos e Patrimonio”.



También se adoptarán medidas para reducir las horas extra y se abre la posibilidad a que personal de otras administraciones “se incorpore ao cadro de persoal local para seguir paliando o déficit de traballadores municipais acumulado nos últimos anos, xunto coas ofertas de emprego público que o goberno local está a realizar”, manifestó el alcalde.



En contra y a favor

CIG y CSIF criticaron varias de estas decisiones. Acusaron al alcalde de, “con apisonadora e motoserra”, seguir “na senda da imposición e o recorte de dereitos, ignorando á maioría da representación sindical –ambas centrales ostentan el 64% de la representación– á que trata de desacreditar coa mentira e a falsedade”.



Los dos sindicatos mantienen, como hicieron en la Mesa Xeral de Negociación de junio, que la sesión “non puido ter lugar ao non haber quórum suficiente e non se puideron alcanzar acordos, tal e como recolle o artigo 8 do regulamento” de este órgano. Así, consideran “nulos de pleno dereito” los acuerdos tomados “coa minoría sindical, convertendo a RPT nunha ferramenta clasista e sectaria”.



CCOO y UGT, por su parte, reiteraron su posición favorable, puesto que, de hecho, parte del contenido del acuerdo final es su propuesta. Es el caso de la estabilización de los 51 puestos de trabajo que se incluyen en la RPT y de la posibilidad de que funcionarios de otras administraciones desempeñen determinados puestos, aunque en ningún caso se podrán superar los dos años “ata que se produza a provisión definitiva do posto ou a cobertura da praza que corresponda”. También se acuerda igualar el complemento específico de los oficiales administrativos del Concello y se excluye de la posibilidad de cubrir con funcionarios de otras administraciones a los jefes de sección de Facenda e Patrimonio; Urbanismo e Infraestruturas; Medio Ambiente, Zona Rural, Servizos e Obras; y Benestar Social.



Además, se acuerda crear tres puestos de técnicos, como adelantó el alcalde, en concreto los de Recursos Humanos, Patrimonio y Servizos “cun límite temporal de dous anos”. En cambio, para los técnicos de Contratación, Cultura, Axudante de Biblioteca e Arquivo podrán optar personas de otras administraciones.

Para la CIG y CSIF, este acuerdo, al igual que el relativo al teletrabajo, ataca “os dereitos do persoal”, por lo que avanzan que “levaremos a cabo todas aquelas medidas necesarias que os garantan, chegando ás instancias precisas, porque non podemos consentir que se continúen vulnerando os dereitos das traballadoras e traballadores deste Concello”.



Presencialidad

En cuanto al teletrabajo, la postura de CCOO y UGT es “mantelo totalmente”. “Moita xente teletraballou estando enferma, evitando baixas laborais e permitindo sacar o traballo adiante, dado o colapso nas oficinas por carencias de persoal”. Además, destacan la importancia de la flexibilidad de esta modalidad “para as persoas que teñen ao seu coidado nenos e familiares de avanzada idade”, y el ahorro en gastos de desplazamientos.



La CIG y CSIF, por su parte, censuran la suspensión “por seis meses” del teletrabajo “ignorando o regulamento en vigor”. Justifican su rechazo a esta medida en que “non hai necesidades do servizo debidamente acreditadas, nin se incumpriron os obxectivos establecidos, nin houbo causas sobrevidas, e moitísimo menos se fixo audiencia previa individual ao persoal que fai uso deste dereito”. Para los delegados de ambos sindicatos en la Mesa Xeral de Negociación, es igualmente grave que esta decisión se tome sin “convocar as reunións pertinentes da Comisión de Teletraballo”.



Por último, lamenta que el alcalde considere “anormal” esta modalidad, que la “suspenda e que logo diga que se estudarán certos casos particularmente, entendendo que para afíns, convertendo así un dereito nun privilexio”.