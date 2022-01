La ministra habla en Ferrol de ayudas a vivienda y pasa de puntillas por las infraestructuras

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, visitó ayer Ferrol dentro de un viaje realizado a Galicia, en el que también se entrevistó con el presidente de la Xunta. En la ciudad naval explicó en un acto celebrado en el antiguo Hospicio junto al secretario xeral del PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso, y el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, el contenido del Bono joven de alquiler, que supone una importante ayuda económica para los menores de 35 años a la hora de contar con una vivienda en régimen de arrendamiento.





Pero antes de este acto, la ministra visitó el área de regeneración y renovación urbana del barrio de A Magdalena, financiado con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.





A la espera de que en breve vuelva a salir en Ferrol la convocatoria de ayudas para rehabilitación en las ARIs urbanas, la ministra recordó que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha suscrito ya un total de 14 fases para regenerar y renovar el barrio de A Magdalena, financiadas con cargo a los Planes Estatales de Vivienda, siendo las dos últimas de ellas con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.





De hecho, con las fases 13ª y 14ª se intervendrá en la rehabilitación de 200 viviendas y se dispone para ello de una financiación estatal de más de 1,3 millones de euros.





En total, en Ferrol se han suscrito nueve acuerdos, mediante los cuales se rehabilitarán 434 viviendas, y para los cuales el Ministerio aporta 3,49 millones de euros, la Xunta de Galicia 1,08 millones de euros y el Concello otros 1,66 millones de euros.





La ministra aprovechó su visita a Ferrol para señalar la necesidad de mejora de infraestructuras y apuntó que “estamos trabajando en el estudio informativo de la variante de Betanzos y, por lo tanto, son obras que van en esa dirección de mejorar necesariamente esa conexión reivindicada”.





Bono para jóvenes

La presencia de la ministra en Ferrol se centraba en dar a conocer el Bono joven de alquiler, del que señaló que “es una ayuda necesaria dirigida a los jóvenes, de entre 18 y 35 años, para darles la oportunidad de empezar un proyecto de vida, poder emanciparse y enfrentándonos a un olvido histórico”. La ministra destacó que este Gobierno ha puesto en marcha otro tipo de ayudas para los jóvenes, además de anunciar que la próxima aprobación de la Ley de Vivienda “introduce otras medidas para zonas tensionadas”.





Tanto PP como Bloque critican la falta de contenido de la visita y al alcalde como “palmero”

El presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela, tachó de acto propagandístico la visita de la ministra a Ferrol, hablando de vivienda “en una ciudad con 9.000 viviendas vacías, sin afrontar el principal problema que es que los ferrolanos se tienen que marchar por falta de oportunidades”. En cuanto a las infraestructuras, apuntó que “necesitan una modernización inmediata, no puede ser que en el año 2022 se tarde casi hora y media en recorrer los 60 kilómetros del tramo Ferrol- A Coruña, casi igual que ir de Ourense a Madrid en tren” y se dirigió al alcalde, señalando que “tras tres años de promesas de Mato, cero avances”. También lo definió como “palmero de su partido en vez de defender los intereses de los ferrolanos”. Por eso, Rey Varela no dudo en reclamar “plazos realistas y presupuestos concretos”.





También el grupo nacionalista se refirió ayer a la visita de Raquel Sánchez y a la reunión que mantuvo con el presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo. Una concentración a las puertas del antiguo Hospicio demandó la mejora de las conexiones ferroviarias y, en este sentido, el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, calificó de “lamentábel a actitude da ministra de Transportes que se atreve a vir a nosa cidade a sacarse fotos e participar en actos propagandísticos namentres mantén a rede ferroviaria de Ferrol nun estado de total abandono”. Rivas denunció que el estado de las conexiones ferroviarias de la línea Ferrol-A Coruña haya estado ausente también en el encuentro mantenido en la mañana de ayer con el presidente de la Xunta. El portavoz del BNG aseguró que las palabras de el presidente Feijóo sobre este tema fueron “queremos saber que se pode facer co tren en Ferrol” sin que, al mismo tiempo, se haya adquirido ningún tipo de compromiso de mejora de esta infraestructura. Iván Rivas, lamentó también “o silencio do alcalde, Angel Mato, diante dos e das representantes do goberno do Estado” y le exigió que “ademais de para pasear coa ministra polas rúas de Ferrol aproveite os actos nos que participa para trasladar e demandar solucións aos problemas da nosa cidade”.