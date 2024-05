Miguel Á. López Egea: “Entrenar es como todo lo demás: lo que nos gusta es ver que avanzamos”

Después de varios años trabajando en otros centros y gimnasios, en noviembre de 2021 Miguel Ángel López Egea decidió que era el momento de poner en marcha su propio proyecto, uno que respondiese a la idea de estudio de entrenamiento que tenía en mente. Fue así como nació Maik-Egea, en el número 232 de la calle Magdalena, una iniciativa que muy pronto alcanzó el éxito, hasta el punto tener una larga lista de espera que lo ha empujado a ampliar sus servicios. En junio abrirá un segundo estudio, más grande, en el polígono de Vilar do Colo.



“Una de las claves es que nos adaptamos a la persona, le enseñamos a entrenar y creo que al final le transmitimos nuestra pasión, que es el entrenamiento de fuerza”, explica este alicantino-ferrolano de 1991 antes de añadir que “cuando te preocupas de que las cosas se hagan bien, de estar siempre atento a que los ejercicios se ejecuten de forma correcta, el cliente lo agradece”.



Es, por lo tanto, una atención personalizada la que marca muchas veces la diferencia. “Sí”, confirma, “y, de hecho, una de las cosas que nos dicen mucho es ‘aquí nos corregís, nos explicáis, aquí noto que mejoro o antes entrenaba dos o tres días y al final dejaba de ir porque no me motivaba o me aburría, mientras que viniendo aquí uno o dos días a la semana progreso muchísimo más’. Y entrenar es como todo en la vida: avanzar es lo que nos gusta, ver que mejoramos y no que todos los días sean iguales”.



MaikEgea es, por lo tanto, el resultado de un aprendizaje anterior, de una experiencia que hace dos años y medio desembocó en el estudio. “Llegó un punto en el que no me encontraba a gusto del todo con lo que hacía”, señala Miguel Ángel, “porque lo quería hacer un poquito distinto. Estaba cómodo entrenando, pero tenía unas ideas distintas y un planteamiento diferente; quería hacerlo a mi manera, y la única forma que lo puedes hacer a tu manera es emprendiendo, haciéndolo por tu cuenta y como tú quieres”.



Local y crecer

La búsqueda de un local apropiado finalizó cuando vio el bajo del 232 de la calle Magdalena. “Aquí”, dice, “encajaba todo, era el espacio que yo quería construir, en el que se entrenase cómodo y en el que todos pudiésemos disfrutar del entrenamiento de fuerza”.

Si quieres hacer algo, quítate el miedo de encima y hazlo, y escucha solo a las personas que te apoyen



El boca a boca, que es la mejor publicidad, llevó a que pronto se cubriesen todas las plazas disponibles en el estudio, una circunstancia que a veces provoca cierta sensación de pena en López Egea. “Es una alegría tener tanta gente, pero también de frustración cuando a veces viene una persona con una necesidad especial, como un embarazo o con un dolor fuerte de espalda que sabemos que podemos solucionar, pero no somos capaces de atender porque no tenemos más capacidad”, comenta.



Este es uno de los motivos por los que MaikEgea ampliará sus servicios y su plantilla (de tres a cinco personas) con una nueva apertura en Vilar do Colo en una nave de 370 metros cuadrados.



Emprender

Esta filosofía de trabajo tiene también mucho que ver con la capacidad emprendedora de Miguel Ángel, socio de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE). “Vivimos en un país en el que hay mucho miedo, muchas dudas, muchas inseguridades y cuando alguien quiere comenzar un proyecto lo normal es que te echen para atrás”, dice este entrenador, que no duda en recomendar lo contrario.

“Si quieres hacerlo, quítate el miedo de encima y hazlo; no hay motivo para que no salga todo bien”, añade e invita a escuchar “a las personas que te apoyen”, como, concluye, los socios de AJE, “compañeros positivos que te ayudarán en este camino”.